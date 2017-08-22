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    Зверское убийство в Одесском СИЗО: подозреваемого перевели в Николаев - СМИ

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (607)

    (обновлено: )21901
    Согласно данным СМИ, подозреваемый в убийстве инспектора Одесского СИЗО находится в спецотделении, в котором осужденные на пожизненное заключение ожидают отправки по этапу.
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Подозреваемого в жестоком убийстве сотрудницы Одесского СИЗО перевели в Николаевский следственный изолятор, сообщают СМИ, ссылаясь на истоники.

    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Кадры из СИЗО, где заключенный расчленил инспектора: камера убийцы

    "Заключенный находится в специальном отделении СИЗО, в котором осужденные на пожизненное заключение ожидают отправки по этапу. В николаевском учреждении приняты усиленные меры безопасности", — говорится в сообщении "Преступности.нет".

    Напомним, 17 августа в Одесском СИЗО была зверски убита инспектор пенитенциарной службы Украины Алена Порошенко. Прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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