Зверское убийство в Одесском СИЗО: подозреваемого перевели в Николаев - СМИ

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Подозреваемого в жестоком убийстве сотрудницы Одесского СИЗО перевели в Николаевский следственный изолятор, сообщают СМИ, ссылаясь на истоники.

"Заключенный находится в специальном отделении СИЗО, в котором осужденные на пожизненное заключение ожидают отправки по этапу. В николаевском учреждении приняты усиленные меры безопасности", — говорится в сообщении "Преступности.нет".

Напомним, 17 августа в Одесском СИЗО была зверски убита инспектор пенитенциарной службы Украины Алена Порошенко. Прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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