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    Жуткое убийство в Одесском СИЗО: инспектора похоронят в понедельник

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    Две гвоздики. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Инспектора пенитенциарной службы Украины Елену Порошенко, которую убил и расчленил заключенный Одесского следственного изолятора, похоронят в понедельник, 21 августа. Об этом местному изданию УСИ Online сообщил капеллан СИЗО Дмитрий Красноабаев, который будет отпевать погибшую.

    Похоронная церемония начнется в 10:00 на Высоцкого, 8, где жила погибшая.

    Трагедия произошла 17 августа. В пятницу прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

    Позже сотрудниками облпрокуратуры при участии представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе были выявлены факты жестокого, бесчеловечного обращения с теми, кто содержится в данном СИЗО.

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