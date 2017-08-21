Жуткое убийство в Одесском СИЗО: инспектора похоронят в понедельник

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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Инспектора пенитенциарной службы Украины Елену Порошенко, которую убил и расчленил заключенный Одесского следственного изолятора, похоронят в понедельник, 21 августа. Об этом местному изданию УСИ Online сообщил капеллан СИЗО Дмитрий Красноабаев, который будет отпевать погибшую.

Похоронная церемония начнется в 10:00 на Высоцкого, 8, где жила погибшая.

Трагедия произошла 17 августа. В пятницу прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

Позже сотрудниками облпрокуратуры при участии представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе были выявлены факты жестокого, бесчеловечного обращения с теми, кто содержится в данном СИЗО.