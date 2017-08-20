После зверского убийства в одесском СИЗО начали избивать заключенных

КИЕВ, 20 авг – РИА Новости Украина. В Одесском следственном изоляторе после зверского убийства девушки-следователя Алены Порошенко начали жестоко избивать других заключенных, сообщил священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев на своей странице в Facebook.

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"Страшное убийство, естественно, повлекло за собой цепь событий, но вовсе не таких, которые следовало бы… Спецназ бьет заключенных. Заходят в камеры здоровые полицейские в масках, с дубинками, и лупят арестантов. Это что, наказание такое?" - написал Краснобаев.

На комментарий уже отреагировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Она заявила на своей странице в Facebook, что прокуратуре следовало бы ужесточить контроль над ситуацией в Одесском СИЗО, где 17 августа была зверски убита сотрудница исправительного учреждения — следователь Алена Порошенко.

"Я редко использую возможности Facebook, но этот случай поражает. Это фото регионального представителя в Одессе, сделанное сегодня в Одесском СИЗО. Знаю, что там работает и региональная прокуратура, но мне кажется, что контроль должен быть более тщательным! Это однозначно след от дубинки. Завтра там может быть еще хуже. Мы там будем. Но будет соответствующая реакция со стороны прокуратуры?", — написала Лутковская.

В подтверждение своих слов Лутковская опубликовала фото заключенного со следами жестоких побоев на спине.

Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора. Начальника СИЗО сняли с должности.