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    Позвал показать поросят: появились новые детали зверского убийства в СИЗО

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (579)

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    Согласно данным прокурора области Олега Жученко, убийца заманил женщину в хозблок, предложив показать выводок поросят. Там он распилил ее тело пополам, а после отрезал жертве руки и ноги.
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Заключенный одесского СИЗО, убивший и расчленивший женщину-инспектора, проживал не в камере, а в хозблоке без надсмотрщиков. Об этом заявил прокурор области Олег Жученко.

    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО

    Его личные вещи, документы и постель нашли в хозблоке свинарника. Там же находились нож и топор. Как оказалось, заключенный заманил погибшую в хозблок, предложив показать выводок поросят. Там он распилил ее тело пополам, а после отрезал жертве руки и ноги.

    Погибшую искали весь вечер, а позже расчленённое тело нашли в одном из мусорных баков на территории СИЗО. Сейчас эксперты изучают, было ли изнасилование. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

    Отметим, что на сотрудников СИЗО открыто досудебное расследование по статье "служебная халатность". Погибшей сотруднице СИЗО Елене Порошенко было всего 34 года.

    Из-за трагедии экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины, юрист Сергей Старенький требует отставки руководства Минюста.

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    Напомним, подозреваемый ранее отбывал наказание за умышленное убийство, изнасилование и разбойное нападение в 2002 году. С 2016 он отбывал срок за разбойное нападение.

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