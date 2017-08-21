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    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (599)

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    Участники акции протеста выступили против жестокого обращения с заключенными и заявили, что собираются не выпускать начальников СИЗО, в котором ранее произошло убийство сотрудницы.
    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. У следственного изолятора в Одессе, где ранее произошло зверское убийство сотрудницы, проходит митинг против жестокого обращения с заключенными, участники требуют уволить руководство СИЗО, пишут местные СМИ.

    Ранее пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что заведено уголовное дело по фактам жестокого обращения с заключенными в одесском СИЗО, которые были обнаружены в ходе проверки после убийства в этом учреждении.

    timer-odessa.net
    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство

    "Протестующие выступают против жестокого обращения с заключенными и заявляют, что собираются не выпускать начальников ведомства", — пишет "Таймер".

    По данным агентства, участники митинга требуют уволить руководство СИЗО и провести кадровые ротации в пенитенциарной службе.

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    В пятницу прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы одесского следственного изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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