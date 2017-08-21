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    Фотоленты

    Кадры из СИЗО, где заключенный расчленил инспектора: камера убийцы

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (598)

    (обновлено: )95
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Место, где убийца спрятал нож, Одесское СИЗО, 20 августа 2017
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, где работал убийца, 20 августа 2017
    Место, где была убита сотрудница Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Одесское СИЗО, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Место, где убийца спрятал нож, Одесское СИЗО, 20 августа 2017
    Место, где убийца спрятал нож, Одесское СИЗО, 20 августа 2017.
    УНИАН
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Помещения Одесского следственного изолятора, где работал убийца, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, где работал убийца, 20 августа 2017
    УНИАН
    Место, где была убита сотрудница Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Место, где была убита сотрудница Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН
    Одесское СИЗО, 20 августа 2017
    Одесское СИЗО, 20 августа 2017
    УНИАН
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    УНИАН

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    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017

    В Одесском СИЗО в минувший четверг произошла трагедия: заключенный убил и расчленил инспектора пенитенциарной службы Украины Алену Порошенко.

    В пятницу прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

    Смотрите также: Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

    Позже сотрудниками облпрокуратуры при участии представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе были выявлены факты жестокого, бесчеловечного обращения с теми, кто содержится в данном СИЗО.

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