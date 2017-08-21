Кадры из СИЗО, где заключенный расчленил инспектора: камера убийцы

В Одесском СИЗО в минувший четверг произошла трагедия: заключенный убил и расчленил инспектора пенитенциарной службы Украины Алену Порошенко.

В пятницу прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

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Позже сотрудниками облпрокуратуры при участии представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе были выявлены факты жестокого, бесчеловечного обращения с теми, кто содержится в данном СИЗО.