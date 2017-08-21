Активистов в Одессе отговорили штурмовать СИЗО — спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Одессе возле СИЗО прошел митинг против жестокого обращения с задержанными. В частности, эта акция протеста проходила возле СИЗО, в котором произошло убийство сотрудницы.

Протестующие говорили, что в следственных изоляторах заключенных запугивают, а также продают им наркотики и алкоголь. В связи с этим активисты требовали кадровых ротаций в пенитенциарной службе.

Главные требования протестующих сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Какие требования активистов?

– Это скорее продолжение акции. Сегодняшний протест начался с самого утра.

Примерно с девяти утра активисты РГБ — это совет общественной безопасности, во главе с Марком Гордиенко, который участвует во многих громких процессах, они с самого начала заявили, что будут поддерживать арестантов. Также были под СИЗО члены семей тех людей, которые сидят, и которые жалуются на то, что их избивают.

С самого утра были заблокированы центральные ворота Одесского СИЗО и было заявлено о том, что нужна встреча с главой пенитенциарной службы Анатолием Ковтуном и также руководством Одесского СИЗО, в связи со сложившейся ситуацией, в связи с массовыми жалобами людей, которые находятся внутри, на то, что есть некая карательная операция. То есть систематически избивают и морально на них давят.

timer-odessa.net В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство

В этот момент как раз Ковтун и руководство как пенитенциарной службы Южного региона, так и СЗО, направлялись на похороны той самой Алены Порошенко, которую убил несколько дней назад в стенах этого СИЗО заключенный. И попросили сегодня не проводить переговоры, так как они находятся не в том состоянии, и должны поддержать родных и близких девушки, которая погибла.

Активисты согласились с такой просьбой и отпустили кортеж, выпустили тех, кто хотел выехать из центральных ворот, и было договорено о том, что завтра пройдет круглый стол с участием как тех, кто участвует в протестах, так и представителей семей тех, кто находится в СИЗО. Ковтун заявил, что он встретится и ответит на все вопросы.

Но небольшой комментарий дал один из его заместителей. Он заявил, что никаких избиений в СИЗО якобы нет и все это – надуманные слухи. То есть жалоб именно от заключенных у него нет. Он их не получал. Но активисты заявляют, что все-таки карательные некие такие меры есть. И многие показывали фотографии, и записи видео о том, что действительно что-то такое происходит непонятное в СИЗО.

Но, как заявляют активисты, уже некоторых успехов они добились, так как по неофициальной информации якобы в Одессу направлялась бригада, то есть представители других регионов пенитенциарной службы Украины, предположительно из Харькова, которые должны были провести эту карательную операцию то есть внутри СИЗО. Это должно было быть скрыто от всех.

Но сейчас есть такая информация, скажем, неофициальная, что уже этот приказ отменен и эти люди сюда не приедут. Но, опять-же, силами людей, которые работают в Одесской пенитенциарной службе, что-то все-таки были, какие-то действия были предприняты.

Потому что жалобы есть, и сейчас одним из главных требований является это увольнение всей верхушки пенитенциарной службы Южного региона, а также Одесского СИЗО, и возможно, даже постройки в идеале нового помещения для СИЗО так как, по словам активистов, там люди содержаться в очень плохих условиях. И это уже старых годов постройка, ей более 100 лет. И то есть с тех пор там практически кардинально ничего не менялось.

timer-odessa.net В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство

Что еще говорили представители СИЗО?

– Заявляли, что все эти заявления о том, что там что-то происходит, у них какие-то карательные мероприятия, все это неправда, что именно непосредственно жалоб самих заключенных нет.

Но есть информация, что они находятся в страхе и просто запуганы, морально подавлены, и не могут сказать действительно о том, что там происходит. То есть официально не заявляют, но передают через своих родственников, через адвокатов, через людей, которые к ним приходят на свидания, что все очень там неспокойно, и все находятся в страхе.

Читайте также: Стынет кровь. Ужасающий криминал шокирует Украину

Даже была такая информация, что несколько дней назад якобы ночью из СИЗО вывозили сильно избитых и покалеченных. Но, опять же, это не подтвержденная информация. Представители официальной стороны такую информацию опровергают.

На акцию протеста собралось много людей?

— Не так много было людей, человек 50-70. Это в основном активисты совета общественной безопасности, а также представители семей заключенных. Полицейских было несколько патрулей.

В принципе, акция носила мирный характер. И кроме блокирования ворот, в принципе, ничего такого не было. И, если что, конечно же, довольно большие силы есть у представителей пенитенциарной службы на территории СИЗО. То есть, если бы была какая-то попытка штурма, или что-то, я думаю, что они бы тоже смогли бы принять участие в этом. То есть там было довольно много охранников, но усиления ощутимого заметно не было.

timer-odessa.net В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство

Среди митингующих выдвигались предложения брать штурмом СИЗО?

— Сначала были заявления, потому что после того, как были заблокированы ворота, и было отправлено требование о встрече с руководством, с Анатолием Ковтуном, какое-то время никакой реакции ответной не было. И уже были заявления, все-таки люди в совете общественной безопасности часто принимают участие в таких неспокойных акциях, и им не впервой штурмовать какие-то места, которые они считают, что-то там творится, противозаконные какие-то действия. То есть они, возможно, были готовы к этому. То есть, если бы поступил такой приказ и приняли бы они такое решение.

Но вскоре все-таки вышел заместитель главы пенитенциарной службы Южного региона и он ответил на несколько вопросов и успокоил ситуацию. И после этого уже стало ясно, что никаких больше штурмов или чего-то в этом роде, ничего такого не будет.

Что сами рядовые жители Одессы говорят об этой ситуации?

— Люди шокированы, что такое вообще могло произойти, тем более, буквально в городской черте. Почти что близко к центру города у нас находится территория СИЗО. И просто был шок для многих, что такое возможно, что заключенный, который вроде бы находится в тюрьме, его там охраняют, он может убить охранницу, тем более, так жестоко.

Читайте также: Юрий Ирхин: безжалостные политики породили безжалостный криминал

О том, что происходит сейчас, скорее интересуются люди, которые как-то связаны с этим, у которых какие-то друзья, родственники или же члены семьи там находятся или находились. Они проявляют больше интереса. Они даже приезжают на акции некоторые. А так в городе, в принципе, все спокойно.

Но, конечно же, и очень много противоречивых заявлений есть. То есть и в интернете, и в Facebook, то есть от многих активистов. Некоторые говорят, что там беззаконие происходит, другие — что все неправда, что все по-другому. Но истинного лица мы увидеть пока-что не можем. Поэтому интерес большой в этой теме. И все, конечно, встревожены и заинтересованы, что же там будет дальше и как ситуация разрешится.

Ранее в эфире Голоса Столицы эксперт по вопросам пенитенциарной системы Украины Александр Букалов заявил, что сотрудники СИЗО и других исправительных учреждений не несут никакой ответственности за их отношение к заключенным.