Спиридонов: громкий криминал прямо бьет по легитимности власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура закрыла дело против нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского за стрельбу под Киевом. В действиях парламентария представители ГПУ не увидели состава преступления: Пашинский действовал в рамках необходимой обороны. А вот действия второго участника событий – Вячеслава Химикуса, признаны "общественно опасными".

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Неоднозначное решение ГПУ раскритиковали многие эксперты в сфере права и политологи. В правоохранительной системе видна тенденция, отмечают они: по громким делам с "политическим" оттенком либо не выносится никаких вердиктов (дело о расстрелах на Майдане, 2 мая в Одессе, убийство Павла Шеремета), либо приговоры оказываются "странными", спорными.

По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, в Украине просто нет политической воли для расследования резонансных дел.

"Если расследовать дело Майдана, то там есть много такого, что было бы неприятно в том числе для представителей действующей власти. Плюс кроме отсутствия политической воли, естественно, сейчас – определенная проблема с кадрами. Заменили милицию на полицию, многих представителей уголовного розыска уволили, и новые кадры еще в полной мере не подготовлены, поэтому, к сожалению, общая раскрываемость преступлений очень сильно упала. По сути, раскрываются только явки с повинной или по горячим следам. А резонансные, громкие дела… Я не слышал ни про одно расследованное дело. Единственное, что ходят слухи, что по Шеремету дело уже расследовали, но опять-таки официально результатов никто не объявлял, это остается на уровне слухов", – рассказал политолог в комментарии РИА Новости Украина.

Спиридонов также ответил на вопрос, как сложившаяся в правоохранительной системе ситуация влияет на отношение к власти внутри страны.

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"Влияет плохо, это понижает легитимность. Если действующая власть не может расследовать резонансные уголовные дела, не может найти виновных, соотвественно, граждане начинают думать, имеет ли смысл платить налоги такой власти, которая не защищает их от преступлений, даже посмертно не может расследовать, кто виноват. Это ударит по легитимности", – уверен эксперт.

В целом же, считает политолог, для расследования резонансных, громких дел необходима политическая воля, которой сейчас попросту нет.