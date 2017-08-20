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    Избиение заключенных в Одесском СИЗО: в сети появились фото побоев

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (592)

    (обновлено: )17610
    По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются первоочередные следственные действия.
    Последствия жестокого обращения с заключенными в Одесском СИЗО
    Прокуратура Одесской области

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина.Прокуратура Одесской области выложила в сеть фотографии с заключенным Одесского СИЗО, на которых видны следы побоев. Информация размещена на странице прокуратуры в Facebook.

    Прокуратура Одесской области
    Последствия жестокого обращения с заключенными в Одесском СИЗО

    Напомним, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком в субботу провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

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    В ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными.

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