Избиение заключенных в Одесском СИЗО: в сети появились фото побоев

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина.Прокуратура Одесской области выложила в сеть фотографии с заключенным Одесского СИЗО, на которых видны следы побоев. Информация размещена на странице прокуратуры в Facebook.

Прокуратура Одесской области Последствия жестокого обращения с заключенными в Одесском СИЗО

Напомним, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком в субботу провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

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В ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными.