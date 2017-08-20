Стынет кровь. Ужасающий криминал шокирует Украину

ГУ НП в Одесской области/Facebook

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Стынет кровь

Похоже, люди сходят с ума, а жестокость набирает немыслимые обороты. Не успели украинцы отойти от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО, как Украину потряс новый ужасающий криминал. Убивать уже стали из-за неудачной стрижки, а расстреливать — на глазах у всех средь бела дня. Родители убивают своих же детей, и как бы страшно не звучало, это уже не редкость.

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Шокирующий криминал последних дней — в обзоре РИА Новости Украина.

Убийство из-за неудачной стрижки

На днях пользователей соцсетей потряс кровавый инцидент, который произошел в столичной парикмахерской.

В Киеве 14 августа разъяренная женщина избила до смерти парикмахера из-за "неудачной" стрижки ее мужа.

Парикмахерская, в которой случилась беда, находится в подземном переходе в Днепровском районе столицы.

Как рассказал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, 39-летняя мастер подстригла мужчину и в тот же день через несколько часов пришла его жена, которая, по словам свидетелей, была "крайне недовольна прической мужа". Она нанесла телесные повреждения парикмахеру.

Пострадавшая от полученных травм умерла в больнице спустя несколько дней.

"Здравого смысла в этой страшной ситуации нет. Человека убили из-за некачественного, по мнению клиента, сервиса. А что дальше? Во что превращается наше общество? В стаю гиен? Люди, будьте терпимее, поддерживайте друг друга и цените жизнь", – призвал Аброськин.

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Закопанная и зацементированная в подвале

В Запорожье спустя два года полиция раскрыла жуткое убийство 16-летней модели Сусанны Шарковой. Ее тело нашли в бетоне в подвале дома.

16-летняя Сусанна Шаркова переехала в Запорожье из Вольнянска. Поступила в колледж, стала моделью, занималась спортом. О пропаже девушки стало известно 11 марта 2015 года. Спустя время в милицию позвонил мужчина и сообщил, что нашел у себя в подвале труп девушки.

Мужчина рассказал, что уезжал на время из города, а чтобы частный дом не пустовал, решил сдать его квартирантам. Договорился с двумя девушками, которые приехали в Запорожье из области. Девушки показались приличными и порядочными, поэтому мужчина вручил им ключи со спокойным сердцем.

Но когда вернулся, решил проверить все ли на месте. Ревизия уже подходила к концу, остался только подвал. Спустившись, хозяин дома обнаружил, что на полу, под ковриком выпирает странный бугорок. Мужчина убрал половик и принялся ломать бетон. Под слоем цемента оказалось тело девушки.

Убийцей оказалась подруга Шарковой, уроженка Днепропетровской области. Однако преступница находится за границей уже на протяжении двух лет. Ей заочно вручено подозрение.

"Два года понадобилось правоохранителям, чтобы выйти на предполагаемых убийц. Сбор доказательств и тщательное изучение дела принесло результат. Полицейские напали на след двух человек: подруги убитой и их общего знакомого. "Подруга" почти сразу после совершения преступления выехал за пределы страны и в настоящее время находится за границей. Ей заочно объявили о подозрении в убийстве", — рассказал глава Нацполполиции Сергей Князев. ГУ НП в Одесской области/Facebook Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

Расстреляли в упор

Шокирующий инцидент произошел на выходных и на Закарпатье. Среди бела дня в упор расстреляли местного жителя, пишет Mukachevo.net.

Инцидент произошел в селе Стужица Великоберезнянского района.

Убийца из пистолета Glock совершил четыре выстрела в человека, находившегося за рулем автомобиля Skoda.

mukachevo.net На Закарпатье расстреляли мужчину в авто

Пострадавший от полученных ран скончался на месте. По данным издания, месяц назад этот же мужчина уже был ранен в ходе разборок.

Полиция уже задержала подозреваемого. По факту открыто уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство".

Кроме того, 19 августа в Киеве на бульваре Перова неизвестные обстреляли автомобиль и похитили водителя. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как стало известно, автомобиль BMW был припаркован во дворе.

Злоумышленники вытащили и избили водителя, принудительно заставили сесть в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.

Зарезал своего сына

В Киеве в Святошинском районе произошло жестокое убийство. Как сообщили в полиции, пьяный пенсионер поссорился с сыном, который нигде не работал.

Поставить точку в споре 72-летний мужчина решил с помощью ножа. Пострадавший погиб на месте.

Тело обнаружил брат убитого. Он и вызвал правоохранителей.

По факту было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Огонь по людям

В четверг, 17 августа, в Днепре около 00:50 неизвестный открыл стрельбу и ранил троих человек. Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".

По словам свидетеля, к супермаркету подъехали две машины — светлый ВАЗ и бордовая Daewoo Nexia. Из иномарки вышел мужчина и открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.

"Пострадавшие разбежались в разные стороны, остановили машину муниципальной стражи и уехали с ними", — рассказал очевидец Егор.

По словам полицейских, ранения получили трое мужчин.

"Потерпевшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Одного из раненых мужчин отправят в центр хирургии 16-й городской больницы. У него огнестрельное повреждение кисти руки. У остальных врачи выявили повреждения грудной клетки", — сказал ответственный по больнице Дмитрий Чвора.

Правоохранители разыскивают стрелявшего.

По материалам из открытых источников интернет