После ужасного убийства в Одесском СИЗО провели проверку

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком в субботу, 19 августа, провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными.

По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев сообщил, что в Одесском следственном изоляторе после зверского убийства девушки-следователя Алены Порошенко начали жестоко избивать других заключенных.

Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора. Начальника СИЗО сняли с должности.