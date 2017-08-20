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    После ужасного убийства в Одесском СИЗО провели проверку

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    В ходе проверки соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе были выявлены факты бесчеловечного обращения с людьми.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком в субботу, 19 августа, провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Соцсети в шоке от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными.

    По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

    Продолжаются первоочередные следственные действия.

    Ранее священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев сообщил, что в Одесском следственном изоляторе после зверского убийства девушки-следователя Алены Порошенко начали жестоко избивать других заключенных.

    Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора. Начальника СИЗО сняли с должности. 

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