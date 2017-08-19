В сети нашли личные фото зверски убитой сотрудницы СИЗО в Одессе

"ВКонтатке" Алены Порошенко

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" найшли страницу убитой сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко, передает "Обозреватель".

"ВКонтатке" Алены Порошенко Убитая сотрудница Одесского СИЗО Алена Порошенко

На ней женщина делилась фотографиями с работы, а также публиковала несколько снимков с мальчиком, который, вероятно, является ее сыном.

После гибели женщины на "стене" ее страницы близкие и друзья оставляют свои соболезнования.

Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора. Начальника СИЗО сняли с должности.