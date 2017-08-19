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    Общество

    В сети нашли личные фото зверски убитой сотрудницы СИЗО в Одессе

    (обновлено: )237
    После гибели женщины на "стене" ее страницы "Вконтакте" близкие и друзья оставляют свои соболезнования. На странице много фотографий с ее работы и семейные.
    Убитая сотрудница Одесского СИЗО Алена Порошенко
    "ВКонтатке" Алены Порошенко

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" найшли страницу убитой сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко, передает "Обозреватель".

    "ВКонтатке" Алены Порошенко
    Убитая сотрудница Одесского СИЗО Алена Порошенко

    На ней женщина делилась фотографиями с работы, а также публиковала несколько снимков с мальчиком, который, вероятно, является ее сыном.

    После гибели женщины на "стене" ее страницы близкие и друзья оставляют свои соболезнования.

    Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора. Начальника СИЗО сняли с должности. 

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