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    Уволен начальник Одесского СИЗО, в котором убили женщину-инспектора

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (582)

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    По словам пресс-секретаря заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрия Маслака, начальника Одесского СИЗО, где произошло убийство и расчленение женщины-инспектора, сняли с должности.
    Одесский следственный изолятор. Архивное фото
    odpublic.net

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Соцсети в шоке от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО
    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Начальника Одесского СИЗО, на территории которого произошло убийство и расчленение женщины-инспектора, сняли с должности. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

    "Начальника СИЗО сняли с должности. Проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут криминальную и дисциплинарную ответственность", — приводит слова Маслака УНИАН.

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    Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора.

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