Уволен начальник Одесского СИЗО, в котором убили женщину-инспектора

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Начальника Одесского СИЗО, на территории которого произошло убийство и расчленение женщины-инспектора, сняли с должности. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак.
"Начальника СИЗО сняли с должности. Проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут криминальную и дисциплинарную ответственность", — приводит слова Маслака УНИАН.
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Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора.