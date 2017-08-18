Уволен начальник Одесского СИЗО, в котором убили женщину-инспектора

ГУ НП в Одесской области/Facebook Соцсети в шоке от зверского убийства сотрудницы одесского СИЗО Начальника Одесского СИЗО, на территории которого произошло убийство и расчленение женщины-инспектора, сняли с должности. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

"Начальника СИЗО сняли с должности. Проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут криминальную и дисциплинарную ответственность", — приводит слова Маслака УНИАН.

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Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора.