Хроника 17 августа: убийство сотрудницы одесского СИЗО, кровавый теракт в Барселоне

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 17 августа, стало известно, что заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак. Помимо этого вчера днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны: погибло 13 человек, более 100 пострадали. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Одесском СИЗО заключенный расчленили сотрудницу

Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак, сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. Информацию об убийстве подтвердил заместитель министра юстиции Денис Чернышов. Позже данные подтвердили в пресс-службе областной полиции.

Патриоты против патриотов: разборки в Одессе

Конфликт между несколькими патриотическими организациями разгорелся днем в четверг в Одессе, стороны разделил кордон сотрудников спецподразделения полиции. Во время акции активисты "Совета общественной безопасности" от ворот своего штаба не отходили, ограничившись оскорбительными кричалками из-за спин полицейских. Позже в полицейских полетели бананы.

Экс-бойца "Правого сектора" осудили за призывы к свержению власти

Суд приговорил к двум годам тюрьмы условно бывшего бойца "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", лидера организации "Революционный правый силы" Юрия Заболотного (позывной "Кий") за размещение в Youtube призывов к свержению власти. В частности в видеозаписи обнаружены призывы к сознательным украинцам восстать и свергнуть власть и для достижения этой цели объединяться в добровольные отряды — "дружины". Кроме того, экс-боец ПС призывал сотрудников правоохранительных органов уволиться и не признавать действующую украинскую власть, не выполнять ее приказы.

ЧП с россиянином в киевской гостинице "Крещатик"

Накануне в центре Киева мужчины угрожал выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик". Сообщалось, что мужчина является россиянином и требует встречи с генконсулом РФ. В ходе переговоров выяснилось, что мужчину зовут Тимур, он накануне въехал в номер 205 гостиницы "Крещатик" по паспорту гражданина Канады. О себе сообщил, что родом из Донецка, а также что никому не доверяет и боится, что его убьют.

Нападение со стрельбой в Киеве

Полицейские разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу в Шевченковском районе Киева, в результате которой получил ранения мужчина, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик. Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве, а нападавших было несколько.

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Госадвокат отказался защищать Януковича

Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника. Заявление о самоотводе он сделал во время заседания Оболонского районного суда Киева. Адвокат заявил, что не справится с таким сложным делом, как защита интересов Януковича. Суд принял самоотвод Мешечека и поручил назначить Януковичу нового защитника.

Бунт "Автомайдана" под Кабмином

Общественная организация "Автомайдан" провела митинг под зданием Кабинета министров в Киеве. Акция прошла под лозунгом "Нет блокированию налоговых накладных и ручному регулированию бизнеса!". "Экономика Украины коллапсирует, народ бедствует, Кабмин уничтожает последних предпринимателей в стране. Насиров доигрался, очередь Гройсмана ответить за разруху и остановку предприятий", — говорится в сообщении "Автомайдана".

В Днепре пьяный атошник-дезертир избил патрульных

Пресс-служба Патрульной полиции Днепра сообщает, что экипаж предложил мужчине проехать в отделение полиции, чтобы оформить протокол, однако "мужчина стал вести себя агрессивно и сопротивляться полицейским". По данным правоохранителей, патрульные получили ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, а также гематомы и ссадины. Водителя и женщину задержали.

В Нацгвардии созданы спецроты по борьбе с пьянством

В Национальной гвардии Украины созданы роты уставного порядка для борьбы с пьянством среди военнослужащих. В ротах уставного порядка проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных, а также они общались с капелланами, психологами, медиками, занимались физкультурой и закаливанием снегом.

Теракт в Барселоне

В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии на данный момент подтвердило гибель 13 человек, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека, оба выходцы из северной Африки, однако водитель фургона, въехавшего в толпу людей, скрылся и остается на свободе.

Именно 17 августа 1771 года английский ученый Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений. В этот же день в 1896 году Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля. А в 1903 году 17 августа Джозеф Пулитцер учредил всемирно известную Пулитцеровскую премию.