Экскурсия по Одесскому СИЗО. По следам убийцы-расчленителя

Журналистов пустили на территорию Одесского СИЗО, где произошло резонансное убийство с последующим расчленением женщины-инспектора, сообщает местное издание "Думская".

Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора.

Кроме прессы и телевидения, учреждение проинспектировали сотрудники прокуратуры, общественники, правозащитники и родственники заключенных. Проблема защиты прав осужденных обеспокоили также и представителей патриотических организаций, перекрывших в понедельник утром вход в колонию.

Журналистов пускают небольшими группами в сопровождении конвоиров. В "экскурсию" входит посещение хозяйственной части, где было совершено убийство, и любого из пяти корпусов тюремного замка. Рядовые сотрудники — коллеги погибшей Алены Порошенко — вынуждены отвечать "на неприятные, но резонные вопросы корреспондентов", пишет издание.

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"Первое, с чем сталкиваешься во дворе хозяйственной части, это невообразимый смрад от свинарника и разлагающегося по соседству бытового мусора. Парнокопытные — не единственные питомцы. Есть тут и куры, и кролики. По легенде, которую нам озвучил гид, а по совместительству оперуполномоченный управления уголовно-исполнительной службы Владимир Козак, животных якобы по договору с тюрьмой разводит некий предприниматель, щедро оплачивая труд заключенных.

Условия работы в хозяйственной части, мягко говоря, далеки от идеальных: мусор, грязь, обшарпанные стены. Хозяйственные помещения, в том числе и те, где часто находился предполагаемый убийца, мало чем отличаются от загонов для свиней. Все захламлено. Библия, которая лежала в столе, соседствует с бытовыми отходами", — говорится в статье.

По данным издания, состояние внутренних помещений корпусов, где содержатся заключенные, "не поддается никакой критике".

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