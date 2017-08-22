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    Фотоленты

    Экскурсия по Одесскому СИЗО. По следам убийцы-расчленителя

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (609)

    (обновлено: )47501
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net

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    Журналистов пустили на территорию Одесского СИЗО, где произошло резонансное убийство с последующим расчленением женщины-инспектора, сообщает местное издание "Думская".

    Как сообщалось, 17 августа в Одессе на территории СИЗО мужчина убил и расчленил сотрудницу изолятора.

    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство
    timer-odessa.net
    Активистов в Одессе отговорили штурмовать СИЗО — спецкор

    Кроме прессы и телевидения, учреждение проинспектировали сотрудники прокуратуры, общественники, правозащитники и родственники заключенных. Проблема защиты прав осужденных обеспокоили также и представителей патриотических организаций, перекрывших в понедельник утром вход в колонию.

    Журналистов пускают небольшими группами в сопровождении конвоиров. В "экскурсию" входит посещение хозяйственной части, где было совершено убийство, и любого из пяти корпусов тюремного замка. Рядовые сотрудники — коллеги погибшей Алены Порошенко — вынуждены отвечать "на неприятные, но резонные вопросы корреспондентов", пишет издание.

    Смотрите также: Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

    "Первое, с чем сталкиваешься во дворе хозяйственной части, это невообразимый смрад от свинарника и разлагающегося по соседству бытового мусора. Парнокопытные — не единственные питомцы. Есть тут и куры, и кролики. По легенде, которую нам озвучил гид, а по совместительству оперуполномоченный управления уголовно-исполнительной службы Владимир Козак, животных якобы по договору с тюрьмой разводит некий предприниматель, щедро оплачивая труд заключенных.

    Условия работы в хозяйственной части, мягко говоря, далеки от идеальных: мусор, грязь, обшарпанные стены. Хозяйственные помещения, в том числе и те, где часто находился предполагаемый убийца, мало чем отличаются от загонов для свиней. Все захламлено. Библия, которая лежала в столе, соседствует с бытовыми отходами", — говорится в статье.

    По данным издания, состояние внутренних помещений корпусов, где содержатся заключенные, "не поддается никакой критике".

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