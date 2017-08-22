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    Общество

    Стало известно, чего больше всего боятся украинцы

    (обновлено: )116984
    По данным опроса, роста цен боятся 77,1% респондентов, безработицы - 60,6%, невыплаты зарплат и пенсий - 62,7%. Также среди наиболее значимых страхов - рост преступности (42,8%) и нападение внешнего врага (38,3%).
    Флаг Украины. Архивное фото
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    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Больше всего украинцы боятся роста цен, безработицы, невыплат заработных плат и пенсий, говорится в представленных на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

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    По данным опроса, роста цен боятся 77,1% респондентов, безработицы — 60,6%, невыплаты зарплат и пенсий — 62,7%.

    Отмечается, что опасения роста цен занимает первое место во всех регионах, но чаще об этом вспоминали жители восточных областей Украины (87%), а относительно реже — западных (66%).

    Также среди наиболее значимых страхов — рост преступности (42,8%) и нападение внешнего врага (38,3%). О страхе нападения внешнего врага заметно чаще упоминали жители западного региона (48%).

    Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 по квотной выборке, представляющей взрослое население, начиная с 17 лет. Всего было опрошено 1,8 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

    Ранее сообщалось, что треть украинцев (29,9%) поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного — таковы результаты опроса.

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