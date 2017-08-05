По итогам опроса: политики забыли про Донбасс - Донбасс забудет про них

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей можно назвать "выжженным политическим пространством". При этом относительное пока что лидерство "Оппоблока" может превратиться там в абсолютное. Об этом сказала социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, презентуя на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" в июне 2017 года, в каждой из областей было опрошено по 500 человек. Ошибка выборки составляет 4,6%.

"Если сравнить Донецкую и Луганскую области… Луганская область, я бы назвала это — выжженное политическое пространство. Давайте мы посмотрим вообще, какой процент определился… Хоть что-то, хоть какую-то партию выбрали? 70% не выбрали ни одной политической силы, из них 24% не хотели принимать участие в выборах и плюс 43% — "трудно сказать", — отметила Бекешкина.

По ее словам, "если посмотреть на тех, кто готов идти на выборы в Луганской области, то 57% хотят идти на выборы, но не видят, за кого голосовать".

"Абсолютным лидером, с одной стороны, тут является "Оппозиционный блок". Но можно ли говорить о серьезном лидерстве, если от всего населения это 10%, а от тех, кто примет участие в выборах — около 12%? Очевидно, что нет", — сказала социолог.

Она предложила вспомнить ситуацию, "которая была до 2014 года, на выборах 2012 года, когда… абсолютным лидером в этом регионе была Партия регионов".

"Сейчас лидерство ("Оппозиционного блока" — Ред.) очень относительно. Но если все так останется, то оно превратится в абсолютное, потому что другие партии набирают значительно меньше", — подчеркнула Бекешкина.

По словам социолога, в Донецкой области "ситуация значительно лучше, но и там приблизительно половина (респондентов — Ред.) тоже не определились, за кого будут голосовать, а если брать процент к тем, кто примет участие в выборах, то это 29%…".

"Правда, тут достаточно разнообразная поддержка. "Оппозиционный блок" — процент от тех, кто готов прийти на выборы — 12%. Но, согласитесь, что это тоже не абсолютное лидерство. Партия "За жизнь" — 7%, "Батькивщина" — 7%", — сообщила Бекешкина.

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По ее словам, на подконтрольной Киеву части Донецкой области имеют шанс преодолеть пятипроцентный барьер "Радикальная партия"(4,9%), "Рух новых сил" Саакашвили — тут социолог отметила, что исследование проводилось тогда, когда "неизвестно еще было, чем это все закончится".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. При этом электоральная перспектива "Блока Петра Порошенко "Солидарность" в Донбассе — 3,7%. Столько же готовы проголосовать за "Самопомич".

"Но видим, что это очень и очень слабые проценты… И вопрос политического определения этого региона очень актуален", — отметила Бекешкина.

Причины этому следует искать в том, что решения власти (относительно Донбасса) "не всегда учитывают нужды людей и их интересы и права, которые есть у каждого гражданина Украины", сказала принимавшая участие в пресс-конференции руководитель общественной организации "Группа влияния" Татьяна Дурнева.

Эксперт гражданской сети "Опора" Александр Клюжев отметил, что результаты исследования могут стать поводом для украинских политиков для избавления от мифов, которые они сами же и создавали. По его словам, "один из мифов — что подконтрольная часть Донецкой и Луганской области уже не являются политически приоритетными, что можно не обращать особого внимания на настроения там есть, или использовать действительно эти настроения в текущих интересах общенационального дискурса".

Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов отметил, что "Донбасс перестал быть фактором внутриполитической жизни", по этой причине украинские политические партии сейчас не видят смысла активно там работать, "даже "Оппозиционный блок" переместился больше куда-то в сторону Запорожья".

Другими словами, украинские политики забыли про Донбасс. А Донбасс забыл, что есть такие политики…

По мнению Клюжева, для политиков это — "тупиковая стратегия". Эксперт добавил, что можно спрогнозировать достаточно "большую конфликтность этих (возможных — Ред.) выборов", и избиратели Донбасса "могут существенно повлиять на окончательные результаты, если действительно будет жесткая борьба между политическими силами".

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Согласно результатам опроса, на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области 51% респондентов поддерживают идею проведения внеочередных парламентских выборов, не поддерживают — 41%. При этом 34% опрошенных не принимали бы участие в выборах, не определились среди всего населения 18%.

В Луганской области за внеочередные выборы высказались 32,5%, против — 46%. Готовность принять участие в выборах высказали 56,5% в Луганской области и 52% в Донецкой области.