История с Саакашвили больше говорит о Порошенко, чем о Саакашвили

УНИАН

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, теперь стал еще и экс-украинцем – президент Порошенко лишил политика гражданства.

Громкие заявления о "неукраинце" Саакашвили звучали, но указ не публиковали, ссылаясь на наличие в нем конфиденциальных данных. В результате одна за другой рождались конспирологические версии: что это "договорняк", что из экс-президента Грузии лепят главного оппонента для президента – в противовес Тимошенко…

Теперь же указ о лишении гражданства оказался в распоряжении СМИ. Документ №196/2017 был подписан 26 июля. В нем сказано, что Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

Решение Порошенко встревожило украинский истеблишмент, ведь Саакашвили считался близким к главе государства человеком, даже несмотря на критику. Теперь стало понятно, что "неприкасаемых" у гаранта конституции нет.

"Использует, ограбит и выбросит"

По мнению политического эксперта, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, мы увидели еще один пример того, что "с президентом нельзя иметь общих дел, нельзя договариваться, потому что рано или поздно он использует и выбросит, или использует, ограбит и выбросит".

"Конечно, эта история демонстрирует худшие личные качества президента: недоговорибельность, непоследовательность, склонность к эмоциональным решениям", – сообщил эксперт.

Также политолог уверен, что вокруг президента сейчас сложился круг недоверия.

"Президенту сейчас никто не доверяет. С ним сотрудничают, поскольку он занимает такую должность. Но это обязательно отобразится на том, как президент будет уходить с этой должности. Я думаю, что все эти конфликты, которые он сегодня создает, нарушение договоренностей… Его будут очень жестко атаковать, как только он ослабнет", – спрогнозировал Руслан Бортник.

"Бойня за смену власти"

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук постарался найти мораль в истории с лишением гражданства Саакашвили.

"Как я и говорил, Порошенко будет использовать самые подлые методы для удержания власти. Он понимает: если не станет второй раз президентом — то придется бежать из страны. И то — если повезет. Порошенко и Тимошенко опять посадил бы. Но боится Трампа. Поэтому нас ждет настоящая "бойня" за смену власти. Правда, народ будет трусливо сидеть и надеяться, что Порошенко уберет кто-то за них…", – прогнозирует эксперт на своей странице в Facebook.

Удар по "варягам"

История с Саакашвили может быть достаточно многослойной – проблема экс-губернатора Одесской области может быть ключом к открытию других кейсов, рассказала политолог Александра Решмедилова. По ее словам, Саакашвили может добавить "недостающих паззлов по раскручиванию темы вмешательства Украины в избирательный процесс в Соединенных Штатах, что может явно навредить Украние".

"Но это не будет месть Саакашвили, он просто может стать спикером в этой области, который будет полезен Вашингтону", – отметила эксперт.

Следующий момент – кейс Саакашвили с его гражданством не чист, там идет разбирательство по бумагам, почему были допущены такие нарушения при выдаче гражданства, продолжила политолог, почему очень многим моментам не уделили должного внимания.

"Скажем так, нарушения были изначально. Встанет большой вопрос, как выдавалось гражданство остальным "варягам". Потому что вполне вероятно, что такая нечистоплотность была и в других делах. Уже сейчас есть тенденция, она ярко озвучивается премьером Гройсманом – критика в сторону всевозможных заморских назначений, так называемых "квот варягов". Медовый месяц с варягами прошел, они не дали нужного эффекта, и сейчас пошла сильная волна критики. Она может распространяться и на команду Саакашвили в целом, и на него, как одного из ключевых игроков иностранного десанта", – сообщила Решмедилова.

В ожидании горячей осени

Кроме этого, считает политолог, ситуация с гражданством Саакашвили может быть использована как рычаг давления на неугодных оппонентов власти.

"Мы видели подобные моменты, которые были с лишением гражданства или приостановлением гражданства Артеменко. То есть вопрос гражданства становится предметом если не торга, то давления на оппонентов", – добавила Решмедилова.

Плюс она призвала не забывать, что Саакашвили силен как медийная персона, его основное поле, на котором он силен – пиар и медиа, и "он может заговорить и тем самым стать еще более неудобным или еще обострить все свои конфликты с действующими политическими игроками в Украине".

"Я думаю, что "карта Саакашвили" может разыгрываться длительно. И это может быть гораздо интереснее, чем "пленки Онищенко" и что-либо другое. Я думаю, мы на пороге – к осени – больших информационных атак, громких заявлений, которые могут начинать раскручивать, открывать ящик Пандоры, из которого будет вылазить очень много всего интересного", – сделала прогноз эксперт.