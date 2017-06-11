КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье пройдут внеочередные местные выборы, говорится в постановлении Верховной Рады №6157-6157-22, 6158.

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Сельских глав будут избирать в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Напомним, 11 марта, стартовал избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах из 19 областей, сами выборы прошли 30 апреля.