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    Общество

    Половина украинцев выступают за внеочередные выборы в Раду

    (обновлено: )15
    Общее отношение к досрочным выборам Рады практически не изменилось с декабря 2016 года. Больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше - в Центре (48%) и на Юге (43%), а меньше всего - на Западе (36%).
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Почти половина украинцев поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов. По данным опроса, положительно эту инициативу оценивают 48% опрошенных, неодобрительно — 35%.

    Выборы в Верховную Раду. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
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    Таковы данные общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

    По данным исследования, общее отношение к досрочным выборам Верховной Рады практически не изменилось с декабря 2016 года.

    Так, больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше — в Центре (48%) и на Юге (43%), а меньше всего — на Западе (36%).

    При этом 65% респондентов согласились принять участие во внеочередных выборах, если они состоятся в ближайшее время, а 23% — не пошли бы на голосование. Отмечается, что в декабря 2016 года таких было 63,5% и 20% соответственно.

    Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире "ГС" пояснил, что нельзя проводить парламентские выборы во время военного положения, даже если оно вводится на отдельных территориях Украины.

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