Половина украинцев выступают за внеочередные выборы в Раду

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Почти половина украинцев поддерживают проведение внеочередных парламентских выборов. По данным опроса, положительно эту инициативу оценивают 48% опрошенных, неодобрительно — 35%.

Таковы данные общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

По данным исследования, общее отношение к досрочным выборам Верховной Рады практически не изменилось с декабря 2016 года.

Так, больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше — в Центре (48%) и на Юге (43%), а меньше всего — на Западе (36%).

При этом 65% респондентов согласились принять участие во внеочередных выборах, если они состоятся в ближайшее время, а 23% — не пошли бы на голосование. Отмечается, что в декабря 2016 года таких было 63,5% и 20% соответственно.

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире "ГС" пояснил, что нельзя проводить парламентские выборы во время военного положения, даже если оно вводится на отдельных территориях Украины.