Названы фамилии тех, кто голосовал за лишение Саакашвили гражданства

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Члены Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины почти единогласно проголосовали за прекращение гражданства бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, пишет KyivPost.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

По данным издания, среди 12 из 15 членов Комиссии, присутствующих на заседании, только один воздержался. Отсутствовали при голосовании директор Института демографии и социсследований НАН Элла Либанова, главы Минкульта Евгений Нищук и нардеп от "Блока Петра Порошенко" Валерий Пацкан.

Среди тех, кто поддержал прекращения гражданства Саакашвили, — глава Администрации президента (АП) Игорь Райнин, руководитель аппарата АП Алексей Днепров, замглавы СБУ Виктор Кононенко, глава департамента по вопросам гражданства АП Максим Моисеев, госсекретарь МВД Украины Алексей Тахтай, замглавы Минобороны Иван Руснак, заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, ректор Киевского университета права НАН Юрий Бошицкий, завотделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований НАН Виктор Войналович.

"24 июля Порошенко изменил состав Комиссии по гражданству, назначив 3 новых членов, в т.ч. Тахтая. Он фигурирует в видео, где он договаривается о коррупционной схеме продажи песка с бывшим заместителем главы МВД Арсена Авакова Сергеем Чеботарем", — отмечает издание. Тахтай ранее обвинения в свой адресопровергал.

Издание также обращает внимание, что другой член Комиссии — Алексей Днепров — "был заместителем министра Дмитрия Табачника во времена Януковича и главой его аппарата и должен быть люстрирован, однако президент Порошенко игнорирует обязательства уволить его по закону о люстрации".

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

Читайте также — Два года Нацполиции: праздник со слезами на глазах

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.