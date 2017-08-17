Опрос: Путину доверяют в мире больше, чем Трампу

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Президенту России Владимиру Путину в мире больше доверяют, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют данные опроса, передает Pew Research Center.

Как стало известно, респонденты в 22 странах считают, что Путин "делает более правильные вещи в плане международных отношений". В 13 государствах считают, что более верные шаги предпринимает Трамп.

Наиболее значительное преимущество у Путина в Греции и Ливане, где он опережает Трампа по уровню доверия на 31%. Во Вьетнаме разница составляет 21%, причем в этой стране оба президента пользуются достаточно серьезной поддержкой: российскому лидеру доверяют 79% опрошенных, американскому — 58%.

Примечательно, что Путин популярнее Трампа в целом ряде государств, которые традиционно считаются союзниками США. Так, в Германии Путину в международных отношениях доверяют 25% респондентов, а Трампу — только 11%. В Южной Корее эти показатели составляют 27% и 17%, во Франции — 18% и 14%, в Японии — 28% и 24%, в Италии — 26% и 25%. Меньше всего обоим политикам доверяют в Испании, но и там у Путина есть преимущество – 5% против 7%.

В ряде других государств-союзников США у Трампа лишь незначительное преимущество: в Австралии 29% против 27%, в Канаде и Великобритании – по 22% и 19%. Больше всего, согласно исследованиям, американский президент опережает российского в Израиле (на 28%) и в Нигерии — на 19%.

В исследовании также отмечается, что в 10 странах мужчины проявили больше доверия к Путину, чем женщины.

Также, по данным опросов, россияне доверяют Трампу больше, чем американцы Путину. Согласно Pew Research Center, 23% американцев поддерживают действия Путина на мировой арене, в то же время шаги Трампа в мире одобряют 53% россиян.

В 21 стране респондентов спрашивали об отношении к идеологии Путина. Как указывается, в 11 государствах представители правых движений больше поддерживают Путина, чем левые. В особенности это касается Италии, где показатели составили 39% и 24% соответственно, в Греции (62% и 47%), а также в Австралии (33% и 19%).

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп пригласил бы российского лидера Владимира Путина в Белый дом, но пока для этого не настало подходяще время.