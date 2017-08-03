Большинство жителей Донбасса видят Украину вне блоков – опрос

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КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Большинство жителей подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей выступают за внеблоковый статус Украины, свидетельствуют результаты опроса украинского Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, обнародованные в четверг на сайте организации.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране Плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"В Донецкой области существенно больше сторонников членства Украины в НАТО (30%), чем в Луганской (10%). В то же время большинство жителей обеих областей предпочитает внеблоковый статус Украины (39% в Луганской области и 36% в Донецкой)", — говорится в пресс-релизе, посвященном подведению итогов опроса.

Также отмечается, что 17% опрошенных в Луганской области и 16% в Донецкой выступают за военный союз с Россией и другими странами СНГ.

Опрос проводился в подконтрольных киевским властям районах Донецкой и Луганской областей в период 1-11 июля и 8-26 июля соответственно. Всего в ходе исследования в каждой области было опрошено по 500 совершеннолетних жителей. Стратегическая погрешность составляет 4,6%.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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