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    Фотоленты

    Фотоитоги 22 августа: землетрясение в Италии, непогода в Украине и "Великое солнечное затмение"

    (обновлено: )6
    Спасатели эвакуируют пострадавшего во время землетрясения в Италии
    Поисковая операция после столкновения американского эсминца Джон Маккейн и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива
    Непогода в Днепре
    Последствия наводнения в Индии
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Выставка вооружений в центре Киева ко Дню Независимости Украины
    Канцлер Германии Ангела Меркель открывает крупнейшую в мире ярмарку компьютерных игр Gamescom в Кельне
    Робот-пианист Teo Tronico на Всемирной конференции роботов 2017 года в Пекине
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США
    Спасатели эвакуируют пострадавшего во время землетрясения в Италии
    Спасатели эвакуируют пострадавшего во время землетрясения в Италии.
    REUTERS Ciro De Luca
    Поисковая операция после столкновения американского эсминца Джон Маккейн и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива
    Поисковая операция после столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате происшествия пропали десять и получили ранения пять моряков.
    REUTERS Malaysian Navy Handout
    Непогода в Днепре
    Непогода в Днепре.
    Facebook Наталии Холодовой-Кенды
    Последствия наводнения в Индии
    Последствия наводнения в Индии.
    REUTERS Cathal McNaughton
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Одесское СИЗО после зверского убийства.
    Думская.net
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
    Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве.
    Украинское фото
    Выставка вооружений в центре Киева ко Дню Независимости Украины
    Выставка вооружений в центре Киева ко Дню Независимости Украины.
    REUTERS/Gleb Garanich
    Канцлер Германии Ангела Меркель открывает крупнейшую в мире ярмарку компьютерных игр Gamescom в Кельне
    Канцлер Германии Ангела Меркель открывает крупнейшую в мире ярмарку компьютерных игр Gamescom в Кельне.
    REUTERS Wolfgang Rattay
    Робот-пианист Teo Tronico на Всемирной конференции роботов 2017 года в Пекине
    Робот-пианист Teo Tronico на Всемирной конференции роботов 2017 года в Пекине.
    REUTERS Thomas Peter
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф времен Второй мировой войны.
    Вінниця.Ок
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Полное солнечное затмение в США
    Полное солнечное затмение в США.
    REUTERS Kevin Lamarque

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    Спасатели эвакуируют пострадавшего во время землетрясения в Италии.

    Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты института скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова. Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем.

    Смотрите также: Землетрясение у побережья Неаполя. Кадры с места катастрофы

    В центре Киева во вторник открылась выставка военной техники, приуроченная ко Дню независимости Украины. По данным киевской городской администрации, в связи с выставкой с вечера 21 августа и до утра 28 августа будет перекрыта улица Крещатик. Кроме того, официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута сообщил во вторник на брифинге, что вечером в центре города пройдет генеральная репетиция парада. "Сегодня вечером на главной улице столицы состоится генеральная репетиция парада войск по случаю 26-й годовщины независимости Украины. В ходе репетиции состоится слаживание войск и торжественное прохождение расчетов вооруженных сил Украины и других государств", — сказал Праута.

    Смотрите также: Центр Киева заставлен военной техникой

    Полное солнечное затмение 21 августа смогли увидеть жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили "Великим солнечным затмением". Полоса затмения соединила восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров. Первым на континентальной части США затмение встретил маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Несмотря на непривычно густой для этого времени года утренний туман, сотни людей собрались наблюдать за редким природным явлением.
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