В Минюсте шокированы видео с жестоким избиением арестантов в Одесском СИЗО

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Министерстве юстиции были шокированы видео, на котором запечатлены факты жестокого избиения арестантов в Одесском СИЗО. При этом, по словам заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, руководство пенитенциарного заведения не сообщало о каких-либо нарушениях или жалобах.

"Для нас это видео стало таким же шоком, как и для многих пользователей Facebook. Мы его ранее не видели. Нас проинформировало руководство СИЗО о том, что все работы были проведены в соответствии с регламентом, никаких превышений полномочий нет, что нет жалоб со стороны заключенных. Кроме того, мы попросили прислать фотографии тех заключенных, которые, по информации правозащитников, давали устные заявления, мы предполагали, что они боятся написать заявление. Нам прислали фотографии, которые не имели доказательств нанесения телесных увечий", — заявил Чернышов в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, неправдивые сведения, предоставленные СИЗО, свидетельствуют о "прогнившей системе".

"Мы руководствовались этой информацией, потому что это документы, и мы на их основании строим свою деятельность. Однако дальнейшие события показывают, что система настолько прогнила, что даже в таких вещах мы иногда не можем доверять некоторым коллегам", — сказал заммнистра.

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По словам Чернышова, в ведомстве уже началось служебное расследование по факту жестокого убийства сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко, и завтра он отправится в Одесскую область, чтобы лично проследить за ходом расследования.

"Мы сейчас работаем вместе с ГПУ, с областной прокуратурой, с управлением СБУ по Одесской области. Также я завтра с утра выдвигаюсь в Одессу, чтобы непосредственно участвовать в ходе этой работы и не допустить каких-либо увиливаний от ответственности", — заявил чиновник.

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Напомним, 17 августа в 5-м корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алены Порошенко. Убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал тело на куски и бросил их в мусорные баки.

Во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган обнародовала видео, на котором сотрудники Одесского СИЗО жестоко избивают арестантов (см. выше и здесь).

Также сообщалось, что прокуратура расследует факт обнаружения в одесском СИЗО портрета Дзержинского.