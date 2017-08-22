Кабмин изменил условия назначения субсидий

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины изменил правила предоставления жилищных субсидий населению, сообщает "Урядовий портал" со ссылкой на постановление № 609 от 18 августа.

Как отмечается, заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода.

Также правительство постановило, что жителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, субсидию на следующий период не продлят. В таком случае нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации.

Также изменились социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд при отсутствии счетчиков:

– при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения было 4,4 кубометра на одного человека в месяц, а стало – 3,3 кубометра;

– при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя было 7,1 кубометра на одного человека в месяц, стало – 5,4 кубометра;

– при наличии газовой плиты и газового водонагревателя было 14 кубометров на одного человека в месяц, стало – 10,5 кубометра.

Ранее Кабинета министров Украины сообщил, что безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов.