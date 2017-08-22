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    Экономика

    Кабмин изменил условия назначения субсидий

    (обновлено: )46
    Как постановил Кабинет министров, заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода.
    Бланк для получения субсидий
    УНИАН

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины изменил правила предоставления жилищных субсидий населению, сообщает "Урядовий портал" со ссылкой на постановление № 609 от 18 августа.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук об "афере с субсидиями" от Гройсмана

    Как отмечается, заявители на получение субсидий должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода.

    Также правительство постановило, что жителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, субсидию на следующий период не продлят. В таком случае нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации.

    Также изменились социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд при отсутствии счетчиков:

    – при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения было 4,4 кубометра на одного человека в месяц, а стало – 3,3 кубометра;

    – при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя было 7,1 кубометра на одного человека в месяц, стало – 5,4 кубометра;

    – при наличии газовой плиты и газового водонагревателя было 14 кубометров на одного человека в месяц, стало – 10,5 кубометра.

    Ранее Кабинета министров Украины сообщил, что безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов. 

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