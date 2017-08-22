Корнейчук об "афере с субсидиями" от Гройсмана

РИА Новости Украина

Пока украинцы готовятся к горячей осени и опасаются предстоящего исторического затмения, мало кто обратил внимание на очередную аферу премьера Владимира Гройсмана, направленную на уменьшение количества украинцев, получающих субсидии. Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Ситуация с субсидиями очень важна, посольку это "жизненно необходимо нищей стране в грядущий отопительный сезон", добавил эксперт.

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"Кабмин в пятницу втихаря принял постановление, согласно которому для получения субсидии учитываются доходы граждан за последние полгода. А не за год, как ранее. В чем суть аферы? Когда Гройсман вводил минимальную зарплату 3200 грн, то все понимали, что это только для уменьшения количества получателей субсидий. Но Гройсман с честным лицом рассказывал: мол, отопительный сезон 2017-2018 это не заденет. Ведь доходы учитываются за год", – напомнил Корнейчук.

"Народ, — продолжил он, — расслабился и получил "гранату" от Гройсмана аккурат под отопительный сезон".

"Поскольку, с одной стороны, учет доходов за полгода при минималке 3200 грн позволит "отфутболить" много новых потенциальных субсидиантов с другой – значительно уменьшить размер субсидии существующим. Также стоит напомнить, что весной Кабмин сократил субсидионные нормативы. А также ввел автоматическую отмену субсидии при наличие двух месяцев долга, что также тысячи семей на себе уже ощутили", – сообщил аналитик.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука о субсидиях

Хотя, раз народ не возмущался многократным повышением тарифов, купившись на уловку с субсидиями, то мы заслуживаем такое поведение Гройсмана, отметил Корнейчук.

"Рожденные рабами должны содержать "винницких господ" и не роптать…" – подытожил эксперт.