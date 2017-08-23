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    Мощный тайфун в Гонконге: транспорт парализован, школы и банки закрыты

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    Все госучреждения, банки, ряд офисов, школы будет закрыты в течение дня. Также отмечается, что поезда на всех линиях гонконгского метро ходят с 15-минутным интервалом.
    Тайфун в Гонконге
    @msmuffitau

    КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. Около 320 авиарейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за надвигающегося на город мощного тайфуна Hato ("Тяньгэ"), парализован общественный транспорт.

    ​Метеорологи предупреждают, что тайфун представляет для города значительную опасность. Утром в среду уровень штормовой опасности был повышен до девятого, а затем (впервые за пять лет) до высшего, десятого уровня.

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    По данным на 6.00 в международном аэропорту Гонконга были отменены около 320 рейсов авиакомпаний Cathay Pacific, Cathay Dragon и Hong Kong Airlines.

    Поезда на всех линиях гонконгского метро ходят с 15-минутным интервалом, приостановлено движение по всем наземным отрезкам метро, прекращено движение экспресса в аэропорт, остановлено паромное сообщение, автобусное сообщение практически полностью парализовано.

    Школы, госучреждения, ряд офисов и банков города будут закрыты в течение всего дня, приостановлены торги на гонконгской бирже. Власти отменили мероприятия на открытом воздухе.

    Метеорологи предупреждают об усилении дождя и ветра в ближайшие часы, а также о возможности подтопления низко расположенных прибрежных районов из-за повышения уровня воды в море. Жителям города и прилежащих пунктов рекомендуется оставаться в помещении, но не подходить к окнам и стеклянным дверям, избегать побережья.

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