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    Фотоленты

    Центр Киева заставлен военной техникой

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (19)

    (обновлено: )61215
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН
    Выставка военной техники открылась в центре Киева
    УНИАН

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    В центре Киева во вторник открылась  выставка военной техники, приуроченная ко Дню независимости Украины.

    "Демонстрационный показ вооружения и военной техники начался в центре Киева в рамках празднования Дня независимости Украины. В частности, демонстрируется техника вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", — передает УНН.

    По данным киевской городской администрации, в связи с выставкой с вечера 21 августа и до утра 28 августа будет перекрыта улица Крещатик.

    Кроме того, официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута сообщил во вторник на брифинге, что вечером в центре города пройдет генеральная репетиция парада.

    "Сегодня вечером на главной улице столицы состоится генеральная репетиция парада войск по случаю 26-й годовщины независимости Украины. В ходе репетиции состоится слаживание войск и торжественное прохождение расчетов вооруженных сил Украины и других государств", — сказал Праута.

    Смотрите также: Сенсации не будет. В Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом"

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