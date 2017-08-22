Центр Киева заставлен военной техникой

В центре Киева во вторник открылась выставка военной техники, приуроченная ко Дню независимости Украины.

"Демонстрационный показ вооружения и военной техники начался в центре Киева в рамках празднования Дня независимости Украины. В частности, демонстрируется техника вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", — передает УНН.

По данным киевской городской администрации, в связи с выставкой с вечера 21 августа и до утра 28 августа будет перекрыта улица Крещатик.

Кроме того, официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута сообщил во вторник на брифинге, что вечером в центре города пройдет генеральная репетиция парада.

"Сегодня вечером на главной улице столицы состоится генеральная репетиция парада войск по случаю 26-й годовщины независимости Украины. В ходе репетиции состоится слаживание войск и торжественное прохождение расчетов вооруженных сил Украины и других государств", — сказал Праута.

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