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    Фотоленты

    Сенсации не будет. В Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом"

    (обновлено: )173002
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Вінниця.Ок
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Вінниця.Ок
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Вінниця.Ок
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    vinnitsa.info
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    depo.ua
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Вінниця.Ок
    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Вінниця.Ок

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    В Виннице был найден закрытый немецкий сейф времен Второй мировой войны, сообщает УНН со ссылкой на представителей Винницкого областного краеведческого музея.

    "Да, действительно, есть такая находка, она находится сейчас у нас в музее", — сообщили журналистам в местном историческом учреждении.

    Сейф еще пока не открывали. Он находится под усиленной охраной на территории музея.

    Юлия Мостовая
    telekritika.ua
    "Хочу сбежать, но...". Журналистка Юлия Мостовая о жизни в Украине

    По данным газеты "День", сейф был найден при прокладке теплотрассы. Отмечается, что в ночь с 20 на 21 августа винничанин Олег Суходольский, прогуливаясь со своим другом в центре города, решили посмотреть, как идут работы по замене теплотрассы на улице Магистрантской.

    Когда они спустились в котлован, то заметили железный предмет, напоминающий ящик. Находка заинтересовала Олега, поскольку глубина котлована была около 4 метров.

    Мужчина вызвал полицию, а уже утром вместе со своими друзьями-археологами они начали раскапывать найденный ящик. Оказалось, что находка — немецкий сейф.

    На нем сохранились немецкие буквы, а рядом нашли две монеты оккупационного периода. 

    Как позже выяснилось, находка, претендовавшая на статус сенсационной, вряд ли такой станет. Во вторник сотрудники Винницкого областного краеведческого музея очистили и открыли старый металлический сейф, найденный вчера в котловане, сообщает местное издание "ВинницаОК".

    По словам винницкого историка Александра Федоришена, в сейфе оказались документы, большинство из них — на русском языке. Историк предполагает, что это деловые бумаги одного из довоенных предприятий.

    Напомним, в апреле был найден древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского в Крыму, ученые перенесут склеп на территорию Керченского музея-заповедника.

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