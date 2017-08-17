В Англии на кладбище камеры зафиксировали привидение

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В британском Ливерпуле на старом кладбище камеры наблюдения зафиксировали странный прозрачный силуэт похожий на привидение.

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На кадрах обнародованного в интернете видео видно, как светлая фигура скользит у входа в сад, сообщает Mirror.

Как сообщил историк Майк Фолкнер, на этом старом кладбище похоронены многие мистические и необычные люди.

Напомним, ранее появилось видео под названием "Корабль-призрак появляется на Верхнем озере", опубликованное пользователем из штата Мичиган Джейсоном Асселином, где можно увидеть две большие вертикальные фигуры, напоминающие башни.