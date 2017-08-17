наверх
17.08.201711:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Англии на кладбище камеры зафиксировали привидение

    (обновлено: )412
    На кадрах обнародованного в интернете видео видно, как светлая фигура скользит у входа в сад. Как сообщил историк Майк Фолкнер, на этом старом кладбище похоронены многие мистические и необычные люди.
    В Ливерпуле на старом кладбище камеры наблюдения сняли прозрачный силуэт похожий на привидение
    facebook.com/pg/TheWayISeeLiverpool

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В британском Ливерпуле на старом кладбище камеры наблюдения зафиксировали странный прозрачный силуэт похожий на привидение.

    Смотрите также: В США сняли на видео "корабль-призрак"

    На кадрах обнародованного в интернете видео видно, как светлая фигура скользит у входа в сад, сообщает Mirror.

    Как сообщил историк Майк Фолкнер, на этом старом кладбище похоронены многие мистические и необычные люди.

    Напомним, ранее появилось видео под названием "Корабль-призрак появляется на Верхнем озере", опубликованное пользователем из штата Мичиган Джейсоном Асселином, где можно увидеть две большие вертикальные фигуры, напоминающие башни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Стрельба в Киеве, 17 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину