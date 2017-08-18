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    Фотоленты

    "Траур" под мэрией. Митинг против строительства нового кладбища в Виннице

    (обновлено: )29
    Противники строительства кладбища перекрыли движение в центре Винницы
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    В центре Винницы противники строительства кладбища перекрыли движение
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Противники строительства кладбища перекрыли движение в центре Винницы
    Противники строительства кладбища перекрыли движение в центре Винницы
    Вiнниця.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    В центре Винницы противники строительства кладбища перекрыли движение
    В центре Винницы противники строительства кладбища перекрыли движение
    Вiнниця.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info
    Протест в Виннице против строительства нового кладбища
    Винница.info

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    Противники строительства кладбища перекрыли движение в центре Винницы

    В Виннице около 200 активистов перекрыли движение транспорта в центре города, выступая против строительства кладбища между поселком Сабаров и областным центром, передает УНИАН.

    Как отмечается, протестуют против строительства кладбища отдельные жители Сабарова, которых поддерживают оппозиционные к городской власти политические силы.

    Активисты прошли маршем по улице Соборной с транспарантами: "Сабаров — живи", "Сабаров — жемчужина природы", "Карьер, очистные, кладбище. А дальше?".

    В Виннице с могил бойцов АТО воруют цветы. Видео
    Полиция Винницы
    На центральном кладбище Винницы с могил бойцов АТО воруют цветы

    Протестующие вышли на протест с траурными венками и повязанные черными лентами. Все это они принесли к мэрии, где в пятницу проходит заседание сессии городского совета.

    Активисты требовали встречи с мэром Винницы Сергеем Моргуновым и ходили по пешеходному переходу, перекрыв движение транспорта. Однако уже через 15 минут движение транспорта было возобновлено

    В Винницкой мэрии подчеркивают необходимость строительства нового кладбища, поскольку три городских кладбища уже закрыты и официально для захоронения осталось 50-60 мест. Более того, строительство кладбища на поле Сабарова было внесено в генплан города еще 10 лет назад и против этого никто не протестовал

    "Все разрешительные документы мы получили и всю экспертизу прошли. Я приглашал жителей Сабарова 31 июля, чтобы показать эти документы и сам проект. Никто не пришел", — прокомментировал заместитель городского головы Николай Форманюк.

    Смотрите также: Появился памятник бойцам АТО в виде вонзенного в карту России меча

    Ранее сообщалось, что на Аллее Славы центрального кладбища в Виннице воруют цветы с могил бойцов АТО.

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