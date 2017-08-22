Суд отменил штраф в $39 млн по нефтяной компании Коломойского

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по взысканию штрафа в 1 миллиард гривен с нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта", совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Соответствующее судебное решение было принято по иску "Укртатнафты" к АМКУ, оно опубликовано в государственном реестре судебных решений Украины.

В решении суда говорится, что АМКУ при принятии решения о штрафе "неполно и ненадлежащим образом выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела", "обстоятельства, признанные комитетом установленными и имеющими значение для дела, не проверялись и не устанавливались должным образом, а выводы, изложенные в решении, основаны на предположениях и не соответствуют действительным обстоятельствам дела".

"Учитывая вышеизложенное, суд считает исковые требования обоснованными, доказанными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и не опровергнутым должным образом и в установленном законом порядке ответчиком, а значит, подлежащими удовлетворению", — говорится в судебном решении.

Судебный вердикт может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%. Буровые управления ПАО "Укрнафта" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".