Бойцы СБУ прорвались в "Укрнафту" с оружием и "болгаркой"

Ранее в "Укрнафте" заявили, что работа офисов, в которых проходят обыски, заблокирована, сотрудники компании предоставляют правоохранителям все необходимые документы. В пресс-службе не уточнили, в рамках какого дела проходит обыск.

"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%. Буровые управления ПАО "Укрнафта" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Как заявили в ГПУ, обыски проходят в пяти городах — в центральном офисе компании, который находится в Киеве, а также в офисах в городах Борислав, Прилуки, Полтава и Ахтырка.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту хищения нефти на 7,745 миллиарда гривен, поставленной "Укрнафтой" в течение марта-октября 2015 года. Как утверждалось в постановлении Соломенского райсуда Киева от 11 октября прошлого года, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Укрнафты" действовали в сговоре с представителями пяти компаний ("Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН"), а также "Укртатнафты" и ПАТ "НПК-Галичина".