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    Общество

    СБУ проводит обыски в киевском офисе "Укрнафты" - СМИ

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    Источник в Службе безопасности Украины уточнил, что предмет обысков в центральном офисе "Укрнафты" - "проведение аукционов в период, когда компанией управляли люди Игоря Коломойского".
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе "Укрнафты" в Киеве, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в спецслужбе.

    АЗС Укрнафта
    Сайт "Укрнафты"
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    Собеседник также уточнил, что предмет обысков — "проведение аукционов в период, когда компанией управляли люди Игоря Коломойского".

    "Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Газоперерабатывающие заводы "Укрнафты" являются крупнейшими украинскими производителями сжиженного газа. 50 % + 1 акция "Укрнафты" принадлежит государственной компании НАК "Нафтогаз Украины", 42 % акций контролирует группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.

    В правоохранительных органах официально пока эту информацию не комментируют.

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту хищения нефти на 7,745 миллиарда гривен, поставленной нефтедобывающей компанией "Укрнафта" в течение марта-октября 2015 года. Как утверждалось в постановлении Соломенского райсуда Киева от 11 октября текущего года, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Укрнафты" действовали в сговоре с представителями пяти компаний ("Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН"), а также "Укртатнафты" и ПАТ "НПК-Галичина".

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