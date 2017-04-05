СБУ проводит обыски в киевском офисе "Укрнафты" - СМИ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе "Укрнафты" в Киеве, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в спецслужбе.

Собеседник также уточнил, что предмет обысков — "проведение аукционов в период, когда компанией управляли люди Игоря Коломойского".

"Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Газоперерабатывающие заводы "Укрнафты" являются крупнейшими украинскими производителями сжиженного газа. 50 % + 1 акция "Укрнафты" принадлежит государственной компании НАК "Нафтогаз Украины", 42 % акций контролирует группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.

В правоохранительных органах официально пока эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту хищения нефти на 7,745 миллиарда гривен, поставленной нефтедобывающей компанией "Укрнафта" в течение марта-октября 2015 года. Как утверждалось в постановлении Соломенского райсуда Киева от 11 октября текущего года, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Укрнафты" действовали в сговоре с представителями пяти компаний ("Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН"), а также "Укртатнафты" и ПАТ "НПК-Галичина".