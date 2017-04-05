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    Общество

    ГПУ проводит обыски в пяти офисах "Укрнафты" по всей стране

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    В компании "Укрнафта" сообщили, что ГПУ при содействии СБУ проводит обыски в центральном офисе компании, а также в офисах в городах Борислав, Прилуки, Полтава и Ахтырка.
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Генпрокуратура при содействии Службы безопасности Украины проводит обыски не только в центральном офисе компании "Укрнафта" в Киеве, но и еще в четырех офисах в ряде городов, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе компании.

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    Ранее в среду депутат Верховной рады Украины от партии "Самопомич" Виктория Войцицкая заявила, что в офисе "Укрнафты" в Киеве проходят обыски.

    "Генпрокуратура при содействии Службы безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе компании, а также в офисах в городах Борислав, Прилуки, Полтава и Ахтырка", — сообщили в пресс-службе.

    В "Укрнафте" заявили, что работа офисов, в которых проходят обыски, заблокирована, сотрудники компании предоставляют правоохранителям все необходимые документы. Вместе с тем в пресс-службе не уточнили, в рамках какого дела проходит обыск.

    "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%. Буровые управления ПАО "Укрнафта" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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