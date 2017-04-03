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    "Укрнафта" останавливает добычу во Львовской области

    (обновлено: )24311
    В "Укрнафта" сообщили, что срок действия лицензии на Заводивское месторождение закончился 31 марта, потери государственного бюджета только от рентных платежей прогнозируются на уровне 20 млн грн в год.
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Компания "Укрнафта" вынужденно прекращает работы на Заводивском месторождении Львовской области.

    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
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    "Добыча остановлена в связи с отказом Государственной службы геологии и недр продлить лицензию на это месторождение. Как сообщалось, Укрнафта вовремя и в полном объеме подала документы для продления действия 9 спецразрешений", — сообщает пресс-служба компании.

    В "Укрнафта" отметили, что срок действия лицензии на Заводивское месторождение закончился 31 марта. На 10 эксплуатационных скважинах этого месторождения годовая добыча составляет 5,4 тыс. т нефти и 1,9 млн кубометров нефтяного газа.

    "В связи с прекращением работы компания прогнозирует потерю 67 млн грн. дохода от реализации, потери государственного бюджета только от рентных платежей прогнозируются на уровне 20 млн грн. в год. Кроме того, затраты на консервацию скважин составят 10 млн грн., а рабочие обслуживающие скважины останутся без работы", — информирует компания и добавляет, что  в этом году истекает срок действия девяти лицензий, на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти.

    Структурные единицы компании, работающие во Львовской области в 2016 году уплатили в бюджеты различных уровней свыше 480 млн грн.

    Ранее в "Укрнафта" спрогнозировали пятнадцатипроцентное снижение добычи нефти в 2017 году. Доля "Укрнафты" в добыче нефти с газовым конденсатом в Украине в 2015 году составила 67,9%, в добыче газа — 7,6%. Компания владеет одной из крупнейших в Украине сетей АЗС.

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