Порошенко, Коломойский и Корбан-таун. Репортаж из Днепра - украинского Сомали

Николай Лаврентьев — Днепр, РИА Новости Украина

Еще со времен СССР Днепропетровск стоял особняком и жил по собственным, отличным от большинства городов правилам и понятиям. В "миллионнике", перед которым стояли большие стратегические задачи у руля всегда находились несколько сфер влияния. Каждый из тех, кто руководил регионом не по наслышке был знаком с понятием "баланс интересов", в котором даже принципиальные моменты решались благодаря консенсусу.

Но Майдан в 2014-м перевернул с ног на голову даже те вещи, которые, казалось, всегда будут незыблемыми. Сократив до пяти букв название города, новые правители свели к минимуму и число тех, кого можно назвать полноправными хозяевами мегаполиса. Теперь хозяев города можно пересчитать на пальцах одной руки и эти люди не намерены ослаблять свою хватку.

На поклон в Израиль

Напоминание о театрализованном спектакле с "наездом" и формальным выдворением за пределы страны Геннадия Корбана в Днепре до сих пор вызывает ироничную улыбку. Здесь чуть ли не каждый знает — находясь в Земле Обетованной, Корбан спокойно кушает хумус с фаляфелем и при этом держит город под полным контролем.

Как рассказывают информированные источники, несмотря на то, что "рейдер номер 1" формально находится за сотни километров от Украины, к нему на ковер продолжают ездить как чиновники мэрии, так и представители крупного бизнеса. Первые — чтобы получить благословение на те или иные пертурбации на уровне города, вторые — "ярлык" для успешного функционирования своего дела.

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С заделом на будущее

Что до легализации влияния Корбана на Днепр, то эта функция возложена на его многолетнего бизнес-партнера, действующего мэра Бориса Филатова.

Одиозный градоначальник не только формально управляет городом, но и как публичная фигура поддерживает коммуникацию с официальной властью.

"Достаточно обратить внимание на риторику Филатова в социальных сетях — до ареста Корбана он "катил бочку" на президента Петра Порошенко, после разрешения патовой ситуации настроения его пассажей резко изменились на благосклонные, — рассказывает на правах анонимности источник РИА Новости Украина. — Кроме того, Филатов давно знаком с руководителями силового крыла Аваковым и Луценко, с которыми тоже приходится держать общение. Через Филатова генпрокурор и глава МВД коммуницируют и с Корбаном. Каждый из них понимает, что нынешний режим на Банковой не вечен, нужно уже сейчас потихоньку заботиться о вариантах на будущее".

Не Корбаном единым

Вместе с тем, самодержавием власть Корбана в Днепре не назовешь. Как утверждает политолог Андрей Золотарев, бизнесмен действительно владеет "золотой акцией", но и кроме него хватает тех, кто тоже хочет быть в доле.

"В Днепре есть несколько бенифициаров, включая тех, кого принято олицетворять с криминальным миром, — говорит эксперт. — Это, в первую очередь, авторитет Петровский, он же Нарик, о котором, как правило, не принято упоминать вслух. Это хоть и зашифрованная персона, все же крайне влиятельная и серьезная. Учитывая криминальные связи Нарика, его воздействие на город можно сопоставить с влиянием Корбана. Определенное влияние имеет Кошляк, который обеспечивает работу силового крыла. По сути, сегодня городом руководит криминал".

Интерес Порошенко

Не остались в стороне и официальные власти. Да и было бы странным, если бы свой интерес в городе стратегического значения не имел такой человек, как Петр Порошенко.

"Банковая регулярно "давит" на Филатова, — рассказывает источник. — Петр Алексеевич оставил в покое Корбана, но взамен хочет иметь "долю" не только в финансовом плане, но и по части политики. Нужно понимать, что в Днепре рейтинг "Блока Петра Порошенко" близится к нулю, Поэтому на последних довыборах в Раду по требованию АП было сделано все, чтобы в парламент был делегирован человек Банковой Татьяна Рычкова. Порошенко нужно было формировать большинство и ему было проще "прижать" днепропетровских, чем платить им деньги".

О политических задачах Порошенко и его окружения в Днепре говорит и Андрей Золотарев.

"Ключевой интерес Порошенко заключается в том, чтобы и без того нелояльная к президенту область не бросила ему политический вызов, не стала центром сопротивления по отношению к Порошенко, чтобы Днепр не превратился в источник неприятностей", — говорит политолог.

Политическая жизнь

Хотя, сугубо политические вопросы в Днепре интересует "сильных мира сего" лишь отчасти. Политическая жизнь в городе если и существует, то разве что в качестве ширмы для прикрытия экономических интересов.

"В городе отсутствуют реальные политические силы, которые влияли бы на городскую жизнь или часть финансов, — рассказывает известный в Днепре журналист Виталий Теплов. — Политика в Днепре всегда была техническим приложением к экономике. Здесь решаются, в основном, разные бизнес-вопросы — что-то решается в синагоге, что-то на "сходках". Бывший мэр больше пятнадцати лет был подчеркнуто беспартийным — его задача было сбалансировать финансовый интерес разных группировок, чтобы каждый получил свой "кусок" и сделал что-то для города".

На сегодняшний день власть в городском совете сосредоточена полностью в руках мэра Филатова и его союзников. Здесь каждый имеет свой интерес и даже оппозиция является таковой только на бумаге. Например, "Оппозиционный блок" в обмен на лояльность не брезгует помогать с формированием большинства, а представители формально враждебной режиму "Громадской силы" могут одновременно критиковать власть и получать от нее же выгодные подряды на ремонт лифтов с дальнейшим "распилом" бюджетных денег. Не ведает печали и делегированный от "Самопомочи" секретарь горсовета Вячеслав Мишалов. При чем молодой политик успевает обеспечивать не только себя, но и свою семью. Так, фирма отца Мишалова получила подряд на ремонт Нового моста в Днепре — деньги успешно "освоены", а мост пропускает авто только по пропускам, выданным "избранным" от мэра Филатова.

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Криминал тоже доволен

Прекрасно себя чувствуют в Днепре и представители криминала. Эта каста и в прежние времена не жаловалась на жизнь, а сейчас, действуя в связке с официальной и неофициальной властью вообще не видит для себя препятствий.

Проблем добавляет разве что активизировавшаяся в последнее время «третья сила» — бывшие ветераны АТО, которые вернувшись из зоны боевых действий тоже хотят приобщиться к "кормушке".

"Сейчас в Днепре есть несколько "смотрящих", причем они не имеют каких-то криминальных титулов. Это современные, скажем так, "мурчащие" — культурные, интеллигентные люди, издают газеты и журналы, строят церкви, — отмечает Виталий Теплов. — Балланс нарушается из-за того, что подтянулось много тех, кто раньше не относился к криминальному миру. В слаженный и уравновешенный мирок ворвались осколки добробатов — новая, промежуточная "третья сила". Ее нельзя назвать незаконной, но и законной тоже. Недавняя перестрелка в Днепре — это, по сути, вмешательство бывших АТОшников в крупные "терки". Ведь бизнес и криминал прекрасно договаривались, дружили, часто уголовный мир выступал в качестве третейского суда".

Пушечное мясо

Подтверждают появление третьей силы и неофициальные источники.

"Сейчас рынок сузился, появилось очень много оружия. К вернувшимся из первой волны АТО людям с криминальным прошлым примкнули обычные ветераны войны, — рассказывает собеседник. — Все они понимают, что от государства ждать нечего. Таких людей используют в криминальных целях — возят на разборки, пугают конкурентов. Но, по сути, эти люди становятся пушечным мясом, не понимая порой куда идут и в чем будут участвовать. Ведь на бандитских разборках о "майдане" особо не расскажешь. Сегодня Днепр — это такое небольшое Сомали. Никто ничего не контролирует, перестрелки стали обычным делом. Киевской власти и неофициальным кураторам город интересен разве что в плане выкачивания средств".

Коломойский в ожидании

Пока равнодушен к Днепру и тот, с чьем именем еще недавно связывали жизнь всего региона — олигарх Игорь Коломойский.

"Сегодня позиции Коломойского в Днепре очень слабы, он потерял много активов и находится в глубоком подполье, — отмечает источник. — Потоки по Днепру сейчас делят между собой Корбан и Порошенко, так что, пока олигарх не планирует возвращаться. Кроме того, США четко дали понять Коломойскому, что сейчас ему лучше не дергаться. Да и сейчас у него не хватит денег и влияния, чтобы раскачать всю Украину. Остается только ждать".