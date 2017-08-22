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    Лидеры "нормандской четверки" обсудили очередное перемирие в Донбассе

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    "Нормандские переговоры" по Донбассу (82)

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    В сообщении правительства ФРГ отмечается, что лидеры четверки заявили о своей явной поддержке запланированного на 23 августа решения Трехсторонней контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.
    Встреча лидеров стран нормандской четверки. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Лидеры "нормандского формата" в телефонном разговоре поддержали очередное перемирие в Донбассе, говорится в сообщении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Донбассе очередной катастрофический обстрел

    Телефонный разговор в "нормандском формате" состоялся в понедельник при участии президента Украины петра Порошенко, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

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    "Они (лидеры – ред.) заявили о своей явной поддержке запланированного на 23 августа решения Трехсторонней контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года. Главы государств и правительств выразили надежду на то, что это перемирие приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью в интересах школьников и всего гражданского населения в Донбассе", — говорится в сообщении.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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