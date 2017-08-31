Землянский: Украину доводят до энергетической бедности

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Секретариат Энергетического сообщества направил в Кабинет министров письмо-предупреждение, в котором подчеркивается, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств перед сообществом, поскольку правительство продолжает поддерживать привилегированное положение облгазов, большинство из которых контролируется группой компаний Дмитрия Фирташа.

Европейцы возмущены правительственным постановлением от 22 марта 2017-го года, согласно которому весь рынок газа для населения вписан в тесные рамки: "Нафтогаз" покупает продукцию украинской добычи по фиксированной цене в своей дочерней компании "Укргаздобыча" и передает этот газ на реализацию газораспределительным компаниям, то есть частным облгазам, которые давно стали монополистами, имеют почти безграничную власть над своими клиентами.

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В Энергетическом сообществе считают, что фиксированные цены искажают идею свободного газового рынка и блокируют привлечение международных компаний.

Письмо Энергетического сообщества и его последствия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Если замечания Энергетического сообщества справедливы, то объясните, что происходит?

– Вы поднимаете такой пласт вопросов, на которые в сжатые строки ответить будет очень сложно.

Давайте попробуем по пунктам. Я пытался разобраться с тем письмом, которое пришло от Энергосообщества и с теми предложениями, которые прозвучали с их стороны. Мне кажется, европейцы не совсем до конца понимают ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день здесь в Украине и на газовом рынке, и в экономике в целом.

Что происходит на газовом рынке? На газовом рынке происходит риторика, которая читается в письме европейского сообщества, которая направлена против облгазов, являющимися поставщиками газа, то есть идет такой эпический баттл, можно сказать между господином Фирташем, компаниями господина Фирташа и НАК "Нафтогаз Украина".

То есть НАК "Нафтогаз Украина" недвусмысленно говорит о том, что он готов заменить господина Фирташа на рынке газопоставок, создав собственную компанию, которая будет заниматься поставками газа.

У вас есть подозрение, что "Нафтогаз" хочет занять этот рынок?

– Получается приблизительно так, потому что еще раз. Появилось заявление господина Витренко. Вслед за этим появляется письмо Энергосообщества, мнение экспертов, которое поддерживается Всемирным банком, а он, по сути, слово в слово заявляет те же самые тезисы, что и господин Витренко. Как под копирку сделанные заявления. Они очень сильно напоминают пиар-компанию, которая конкретно направлена на конкретные бизнесы. Это во-первых.

Во-вторых, экономическая ситуация, которая есть на сегодняшний день в стране, она явно не способствует либерализации рынка в части поставок газа населению. Почему? У нас больше 50% домохозяйств на сегодняшний день получают субсидию. Никто из европейских поставщиков не согласится играть по правилам, когда государство, а мы знаем, что задолженность по субсидиям достигает почти 30 миллиардов гривен, тогда они будут зависеть от компенсаций со стороны государства или оны правительства, которое не выполняет свои обязательства по компенсациям субсидий.

То есть если посмотреть на письмо, речь идет о ликвидном рынке, а ликвидный рынок предполагает, что порядка 80% потребителей, нас с вами, в состоянии самостоятельно, без субсидий, оплатить услуги. В данном случае речь идет о поставках газа.

А мы говорим о том, что тарифы, которые есть на сегодняшний день, они неподъемны, хотя это просматривается как спецтарифы, спецобязательства, занижены от рыночной цены.

Если же пойти по логике европейского сообщества, то мы со следующего года, по сути дела, должны войти в рынок, и тарифы для населения должны быть сопоставимы с тарифами для промышленности, то есть увеличатся где-то до 8-9 гривен за кубометр газа поставки для населения.

Я думаю, ни бюджет, ни действующая власть, ни население такого скачка цен просто не выдержат.

Насколько важным звоночком для Украины является это письмо?

— Вот насчет санкций я не готов вам сказать, насколько они будут болезненны для Украины. Нужно очень четко понимать, что европейское энергосообщество отстаивает собственные интересы и интересы собственных компаний. Естественно, им интересно, чтобы европейские компании, которые работают в ЕС, зашли на внутренний рынок, чтобы они занялись вопросами газопоставок.

Но вы сказали, что сейчас неинтересно европейским поставщикам заходить на наш рынок?

– Еще раз. Если мы выйдем на рыночные условия, газ станет услугой для избранных. Вот они будут заниматься поставкой газа для избранных, а всем остальным — печечка, буржуечка. Если вы не в состоянии оплачивать, в данном случае это ваши проблемы.

Украину, по сути дела, ведут за грань энергетической бедности, когда большинство населения на 50% как минимум, не будет иметь возможности доступа к необходимым энергетическим ресурсам, в частности, речь идет о газе. То есть мы просто не сможем оплачивать.

А все это идет под благовидным предлогом либерализации рынка, создания рыночных условий, отмены дискриминационных барьеров, которые мешают свободному рынку газа в Украине. Вот это первое впечатление, которое возникает от этого письма.

В Германии потребитель может выбрать из нескольких десятков поставщиков. Это станет возможным в Украине?

– Безусловно, как только наши зарплаты сравняются с немецкими, ведь мы же с вами, по большому счету, живем в условиях, когда тарифы соответствуют европейским, только зарплаты не соответствуют европейским.

Когда наши зарплаты подтянутся хотя бы к странам восточной Европы, то есть это где-то тысяча евро – это будет средняя зарплата. А не семь тысяч гривен, как на сегодняшний день рапортует правительство, или реальные четыре-пять тысяч, которые есть в регионах Тогда мы можем абсолютно спокойно говорить и приветствовать такие инициативы со стороны европейского сообщества.

Я же не случайно разделил ситуацию на газовом рынке и ситуацию в экономике страны, ведь в нынешней экономической ситуации ни о какой либерализации рынка речи быть не может. Люди не в состоянии оплачивать те коммунальные счета, которые получают. В принципе, вся волна социального возмущения была нивелирована идеей правительства дать субсидии всем.

Поэтому у нас половина населения живет при коммунизме и платит, по сути дела, минимум, а вторая половина населения оплачивает вот этот коммунизм для первой половины.

Было заявление Кабмина о том, что нет оснований для повышения стоимости газа. Какой вывод можно сделать?

– Для компиляции я бы добавил еще пять-шесть заголовков, которые остались и о которых забыли – это по поводу того, что НАК предлагает на 20% повысить цены, господин Гройсман говорит, что нет, господин Зубко говорит о том, что финплан нужно откорректировать, а потом НАК выигрывает суд, что ему должны компенсировать затраты, связанные с поставкой газа по заниженной цене для населения.

Заголовков тут насобирать можно очень много. Мне кажется, что появление этого письма связано с одной простой вещью. МВФ отказал правительству Украины в удовлетворении просьбы о пересмотре формулы ценообразования.

Поэтому правительство вынуждено спешным порядком искать выходы, каким образом переформатировать собственное постановление, чтобы, с одной стороны, сохранить взаимоотношение с МВФ, с другой стороны, не прибегать к резкому повышению тарифов.

Напомним, дальнейшая приватизация облэнерго не приведет к эффективной работе, а тем более — к снижению тарифов, считает политолог Алексей Якубин.

В стране сложилась такая ситуация, что несмотря на привлекательность энергокомпаний, желающих их приобрести почти нет, считает экс-глава ФГИ Александр Рябченко.