Эксперт: Кабмин предоставляет всем выбор - кушать или греться

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, речь идет о монетизации субсидий для почти 1,5 миллиона человек.

Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии.

В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 гривен.

Монетизацию, субсидии и новые суммы в платежках прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому сума компенсації обмежена сумою у 700 гривень?

— Тому що таке рішення ухвалив Кабмін, звертаючи нашу увагу на те, що компенсації підлягає зекономлена сума за рахунок тих невикористаних кіловатів електроенергії або кубічних метрів газу, за які розраховувались у вигляді субсидіальної допомоги на конкретне домогосподарство на опалювальний період за минулий період, який вже пройшов, тобто за період 2016-го, 2017-го років. Говорячи про дану субсидію чи правильніше компенсацію, слід звернути увагу, що ті особи мають право на отримання, які зекономили дану субсидію за попередній опалювальний період, їм необхідно звернутись до 31 серпня до управління соціального захисту з відповідною заявою для того, щоб їм ця монетизація була нарахована.

Украинский институт анализа и менеджмента политики Андрей Никончук

Тобто це середньо вирахувана сума?

— Для кожного домогосподарства вона буде різною, тому що це залежить від того, скільки цих кубічних метрів газу або кіловат електроенергії було зекономлено з того об’єму, який був наданий в якості субсидії для конкретного споживача.

Де власник домогосподарства може побачити скільки він зекономив? Сума показана в платіжці?

— Наразі ні, тому що необхідно подати заяву. Після цього буде відбуватись відповідне нарахування або перерахування і лише після цього, як будуть отримані усі необхідні фактичні дані, кожне домогосподарство чи споживач, який подав цю заяву, буде знати, скільки конкретно він зекономив і скільки було нараховано. Поки що цього ніхто не знає, яка конкретна сума.

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Скільки монетизація може коштувати бюджету?

— Видаткових відрахувань – 1,3-1,5 мільярди гривень.

Взимку кількість людей, які отримують субсидії, збільшується, тому що в розрахунок починають брати плату за опалення?

— Ви маєте рацію. В літній період субсидії на опалення ніхто не отримує, тому що опалення немає, і про це свідчить навіть те, що кількість отримувачів субсидії в порівнянні з опалювальним періодом в понад шести мільйонів осіб або домогосподарств зменшилась до 5,4 мільйона. Літом опалення немає. Але, починаючи з жовтня поточного року, коли опалювальний період розпочнеться, кількість домогосподарств, які будуть отримувати субсидію, буде збільшена, тому що багато хто з нас буде отримувати відповідну субсидію на опалення в тому числі.

Як зміниться тариф за опалення після встановлення будинкового лічильника і впровадження принципу: "платити не тільки за свої квадрати, а за все тепло, яке споживає будинок"?

— Тариф не зміниться ніяким чином, тому що він є сталим і він затверджується на рівні регулятора відповідного. Змінитись може лише об’єм послуг, які отримує конкретне домогосподарство або конкретний споживач у вигляді квартири, в якій встановлений або не встановлений відповідний лічильник тепла. Якщо говорити про комерційний облік комунальних послуг, який ви, зокрема, згадали, то необхідність встановлення загальнобудинкового лічильника тепла, то, дійсно, може збільшитись нарахування на конкретне домогосподарство в порівнянні з минулим опалювальним періодом. У разі, коли Кабмін все-таки встигне прийняти відповідні методичні рекомендації або методичні документи, які б дозволяли вираховувати це розподілення різниці між різними квартирами в порівнянні з загальнобудинковими лічильником, то цю різницю можуть розкидати і це якраз і буде сума того збільшення. Але поки що наскільки таке збільшення буде, говорити важко, тому що ми поки що цього не знаємо, тому що Кабмін поки що ніяких методичних рекомендацій не прийняв.

Наскільки загалом виростуть тарифи на комуналку в зимовий період?

— Це зокрема і безпосередньо залежить від вартості газу, який знаходиться в структурі тарифу на теплопостачання, а також вартості вугілля, яке, окрім газу, є також в структурі тарифу, тому що генеруючі потужності, які виробляють нам послугу при опаленні. У нас декілька джерел, за допомогою яких таке генерування здійснюється. Це або спалювання газу, або спалювання вугілля. Ми знаємо, що поки що перспектив щодо підвищення вартості газу немає, ми цього не чуємо у ЗМІ та експертному середовищі, але що стосується вугілля, ми всі знаємо, що вартість вугілля не зменшується, але є перспективи збільшення. Це може призвести, але поки що таких тенденцій немає. Про це ніхто нічого не чув.

Чи можуть комунальні тарифи врешті-решт стати сталими?

— Те, що вони не зменшаться ніколи або в найближчій перспективі, це однозначно. Чи будуть вони сталі? Вони будуть сталі лише у випадку прогнозованого міжнародного консенсусу в цьому напрямку. Чому я говорю міжнародного? Тому що енергоносії, які лягають в основу формування зазначеного тарифу, багато в чому залежать від домовленостей між різними державами та різними суб’єктами господарювання національними, скажімо так, які розпоряджаються цими енергоджерелами. Чи буде це сталим, чи ні, це залежить від дуже багатьох факторів і, в першу чергу, від політичних.

Як будуть врегульовані чинні борги? Будуть масові позови до суду? Чого очікувати неплатникам?

— Неплатникам варто очікувати масових позовних заяв з боку енергопостачальних організацій, перед якими ці боржники матимуть факт виникнення боргу, тому що нічого енергопостачальним організаціям не буде залишатись, крім того, як намагатись забрати цю заборгованість шляхом подання на них позовів до суду. Динаміка збільшення боргів за спожиті житлово-комунальні послуги, на жаль, в нашій країні збільшується, тому що громадяни України не витягають цих цифр, цих тарифів, і роблячи вибір між тим, що йому краще зробити – купити поїсти, купити ліки чи заплатити за житлово-комунальні послуги, звичайно, кожна людина робить вибір на користь їжі чи на користь ліків, а житлово-комунальні послуги можуть почекати. Але, знову ж, це шлях в нікуди, тому що заборгованість зростає, і обов’язково будуть змушувати енергопостачальні організації звертатись до суду щодо стягнення зазначеної заборгованості. Такі позови будуть однозначно збільшуватись.

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Де можна проконсультуватись з приводу заповнення платіжок?

— Якщо говорити про місто Київ, такі постачальні організації як "Київенерго", "Київводоканал" або комунальні житлово-експлуатаційні організації, то, перш за все, варто звертатись увагу на їхні сайти, де достатньо об’єктивно розписано, яким чином що необхідно заповнювати. Для тих, хто не користується інтернетом в повній мірі, створена можливість щодо звертання до сервісних центрів або телефонування до зазначених центрів і безпосереднє спілкування з фахівцями, які в режимі онлайн будуть пояснювати, що, де, як необхідно брати, які вихідні дані і яким чином у якій платіжці, в якій квитанції що необхідно заповнювати для того, щоб належним чином відбувалось нарахування, зокрема за гарячу і за холодну воду. Оскільки в Києві останнім часом така новела в цьому напрямку, що якщо споживачі не здійснюють передачу своїх показників своєчасно на кінець кожного поточного місяця до енергопостачальних організацій, до "Київенерго" або до "Київводоканалу", то їм будуть нараховуватись не за фактичними показниками, а за нормативами, і перерахунок варто очікувати лише після того, як буде надана можливість щодо звірки цих нарахувань, тобто відповідний фахівець, який прийде, подивиться на лічильники і відкоригує відповідні показники. Поки це відбудеться, вам може бути і тисяча, і дві, і десять нараховано необ’єктивних боргів.

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Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Полностью ликвидировать долги перед теплокоммунэнерго невозможно, поскольку уровень жизни населения не позволяет оплачивать их услуги в полном объеме, считает эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.