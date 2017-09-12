Деньги на субсидии ЖКХ закончились. Как жить будем - пресс-конференция. Онлайн

Во вторник, 12 сентября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Деньги на субсидии ЖКХ закончились. Как жить будем".

В Украине средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на одно домохозяйство в июне 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,2% и составил 164,9 гривен. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, осенью число тех, кто получает субсидии, сократится с 7,5 млн человек до 5,5-6 млн. В группе риска — безработные, студенты и заробитчане. Одна из причин уменьшения субсидий — минимальная зарплата, которую подняли до 3200 грн. Дело в том, говорят эксперты, что Кабмин принял хитрое решение. Если раньше расчет субсидии велся исходя из доходов гражданина за прошлый год, то теперь будут учитывать только время с 1 января. Т. е. фактически будут учитывать повышенную минимальную зарплату и много людей потеряют льготу.

С осени украинцы ощутят на себе и уменьшение социальных норм. Если раньше субсидия на отопление, к примеру, квартиры в 60 кв. м покрывала 330 кубометров газа, то сейчас скидку начислят только на 300 кубов, а за оставшееся 30 куб. м придется доплачивать. Сократится и отопительный сезон: раньше субсидия назначалась с 1 октября по 30 апреля, теперь — с 15 октября по 15 апреля, а сэкономленные субсидийные деньги не зачислят на следующий месяц, а конфискуют. Поэтому рассчитывать на то, что в относительно теплом ноябре можно сэкономить помощь для декабря или января не приходится.

По мнению специалистов, после очередного повышения тарифов этой осенью, около 80% украинцев просто не смогут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. По словам экспертов, многие украинские работники даже просят работодателей занижать официальный заработок, чтобы получить больше субсидий.

Сейчас никто не может рассчитать объем субсидии, потому что с осени поднимутся цены на электроэнергию, они потянут за собой повышение тарифов на тепло и воду, и пока этих цифр не знает никто.

Эксперты пресс-конференции:

Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко

Валерий Гуманенко, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК

Людмила Черенько, заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Тарас Галайда, аналитик ОО "Публичный аудит"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 12 сентября в 12.00

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