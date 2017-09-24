Дочки-матери. Шокирующие истории самых молодых мам Украины и мира

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина



Из шестого класса — в роддом

В одном из родильных домов Львова 17 сентября 12-летняя девочка из города Борислав родила сына весом 2,500 кг. Официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством. Кроме того, без разрешения матери не могут разглашать никакой информации. Мама роженицы, которой 31 год, навещала дочь в роддоме только раз.

"Роженица из многодетной семьи, в которой воспитываются семеро детей. Семья живет в одном из районных центров Львовской области. Она учится в 6-м классе. Отцом ребенка, по предварительной информации, является 18-летний сосед. Он, как рассказывают информированные источники, в больнице новорожденного ребенка не посещал", — пишет "Высокий замок".

Сейчас юная мама прооперирована, продолжается послеоперационный период. Во время родов ей сделали кесарево сечение.

Отцом ребенка, от которого родила шестиклассница, оказался ее 18-летний сосед. "У нас была любовь и серьезные отношения, я признаю себя отцом ребенка и не собираюсь никуда убегать", — сообщает "Сегодня" источник, ссылаясь на слова жителя Борислава.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство по части 1 ст.155 Уголовного Кодекса Украины. За "половые отношения с несовершеннолетней" парню грозит до трех лет тюрьмы или ограничение свободы на тот же срок.

Юные роженицы в Харькове

Двенадцатилетняя жительница Львовщины — не самая юная мама в Украине. В 2004 году в Харькове был зафиксирован случай, когда ребенка родила 11-летняя девочка, а за 70 лет до этих событий в Харькове родила шестилетняя девочка, став самой молодой мамой в истории СССР. Примечательно, что в 1934 году у девочки принимал роды хирург-гинеколог Иван Грищенко, а спустя семь десятилетий у 11-летней роженицы — его сын, академик Валентин Грищенко.

Шестилетняя Лиза Пантуева подверглась изнасилованию от собственного деда-моряка. По данным СМИ, дед присматривал за внучкой, пока родители были на работе, а когда у ребенка начал расти живот, родители отвели малышку в больницу. Лизе из-за опасности заражения не делали кесарево, не использовались и обезболивающие лекарства. Во время родов у девочки оторвалась пуповина, ребенок оказался мертвым. После выписки из больницы семья Лизы, забрав с собой и деда, уехала на Дальний Восток — в Хабаровск. На этом след самой молодой мамы в СССР обрывается. Как писали СМИ, в сорок втором году девочка умерла во время вторых родов.

В 2004 году харьковская шестиклассница, по данным врачей Богдана, родила совершенно здорового ребенка весом 3,800 кг. Беременность юной жительницы харьковской Журавлевки заметили не родители, а школьная учительница. Когда выяснилось «положение», девочка была уже на 30-ой неделе, Богдану отправили на сохранение, а роды прошли посредством кесарева сечения.

Отцом ребенка оказался 23-летний азиат Толибан, уроженец Узбекистана или Таджикистана, который жил по соседству. Узнав, что Богдана беременна, парень уехал из Украины.

Вместе с тем, роды Богданы обошлись без проблем, однако болезненной оказалась регистрация новорожденного — в силу нежного возраста у школьницы не было паспорта. Малыша записали на 28-летнюю мать Богданы и бабушку новорожденного Марину Потапенко. Таким образом, сын 11-летней Богданы стал ее братом.

Шестилетняя мама — не рекорд

Пятилетняя перунка Лина Медина в 1939 году родила первенца, когда сама еще ходила в детский сад. Беременность «обнаружилась» уже на седьмом месяце и прерывать ее не стали. А через полтора месяца в возрасте 5 лет, 7 месяцев и 17 дней Лина путем кесарева в Лиме родила мальчика весом 2,7 килограмма. Новорожденного назвали Херардо — в честь одного из трех специалистов, которые принимали роды.

Кто является отцом ребенка, до сих пор неизвестно. Полиция сначала арестовала отца Лины с подозрением на инцест, однако позднее отпустила его за отсутствием доказательств.

Херардо умер в возрасте 40 лет, заболев лейкемией. Его мать в 82 года умерла после инфаркта, оставшись самой молодой роженицей, зарегистрированной в истории.

В 1957 году девятилетняя жительница Лимы Ильда Трухильо родила девочку весом 2,7 кг. Выяснилось, что девочку изнасиловал 22-летний двоюродный брат, который жил с семьей Ильды в одной комнате. Молодой человек был арестован.

Беременность и 12-летка в школе

Не так давно вопрос беременности в раннем возрасте "всплыл" в контексте реформы образования в Украине. Так, ряд народных депутатов выступили против 12-летней системы школьного образования, так как "18-летние девушки будут выходить из школы беременными". Такие заявления возмутили и.о. министра здравоохранения Ульяну и.

"Среди опасений прозвучало, что нельзя внедрять 12-летнюю систему образования, так как 18-летние девочки будут оканчивать школу беременными. Невероятно! В 21 веке, в европейской стране кому-то приходит на ум то, что жизнь женщины должно ограничиваться институтом семьи и заботой про детей", — заявила Супрун.

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По ее словам, депутаты позволяют себе сексистские высказывания и «не владеют темой». Она уточнила, что согласно официальной статистике МОЗ в 2016 году женщин, которые родили до 18 лет, было 1,27% от общего количества рожениц.