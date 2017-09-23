Мама в 12 лет: отец ребенка сделал заявление

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КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Отцом ребенка, от которого 17 сентября родила шестиклассница из города Борислав Львовской области, оказался ее 18-летний сосед.

"У нас была любовь и серьезные отношения, я признаю себя отцом ребенка и не собираюсь никуда убегать", — сообщает "Сегодня" источник, ссылаясь на слова жителя Борислава.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство по части 1 ст.155 Уголовного Кодекса Украины.

За "половые отношения с несовершеннолетней" парню грозит до трех лет тюрьмы или ограничение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии специалисты провели сложнейшую операцию по разделению 10-месячных сиамских близнецов Эрин и Эбби Делани.