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23.09.201713:18
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    Общество

    Мама в 12 лет: отец ребенка сделал заявление

    (обновлено: )110201
    Как сообщил 18-летний парень,у него с девочкой были серьезные отношения. За "половые отношения с несовершеннолетней" парню грозит до трех лет тюрьмы или ограничение свободы на тот же срок.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Отцом ребенка, от которого 17 сентября родила шестиклассница из города Борислав Львовской области, оказался ее 18-летний сосед.

    "У нас была любовь и серьезные отношения, я признаю себя отцом ребенка и не собираюсь никуда убегать", — сообщает "Сегодня" источник, ссылаясь на слова жителя Борислава.

    Тем временем в полиции открыли уголовное производство по части 1 ст.155 Уголовного Кодекса Украины.

    За "половые отношения с несовершеннолетней" парню грозит до трех лет тюрьмы или ограничение свободы на тот же срок.

    Ранее сообщалось, что в Филадельфии специалисты провели сложнейшую операцию по разделению 10-месячных сиамских близнецов Эрин и Эбби Делани.

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