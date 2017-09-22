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    Во Львове 12-летняя девочка родила сына - СМИ

    (обновлено: )409
    12-летняя девочка, которая родила сына, сама из многодетной семьи. По предварительной информации, отцом ее ребенка является 18-летний сосед.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 22 сен — РИа Новости Украина. В одном из родильных домой Львова 12-летняя девочка родила сына весом 2,500 кг.

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    Об этом сообщает Высокий Замок со ссылкой на медицинские источники.

    Официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством. Кроме того, без разрешения матери не могут разглашать никакой информации. Мама роженицы, которой 31 год, навещала дочь в роддоме только раз.

    "Роженица из многодетной семьи, в которой воспитываются семеро детей. Семья живет в одном из районных центров Львовской области. Она учится в 6-м классе. Отцом ребенка, по предварительной информации, является 18-летний сосед. Он, как рассказывают информированные источники, в больнице новорожденного ребенка не посещал", — сообщает издание.

    Сейчас юная мама прооперирована, продолжается послеоперационный период. Во время родов ей сделали кесарево сечение.

    Министерство здравоохранения Украины заверило ранее, что медицинская реформа предусматривает, что государство будет оплачивать 100% расходов на услуги по наблюдению за беременностью и родами.

    СМИ сообщали, что подготовленная в Украине медицинская реформа предусматривает введение платных родов с 2019 года.

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