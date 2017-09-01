Теннисистка Серена Уильямс родила дочь - СМИ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс впервые стала матерью, сообщает NY Daily News.

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По информации источника, Уильямс в пятницу родила дочку весом чуть более трех килограммов в больнице в Уэст-Палм-Бич, Флорида.

Как отмечается, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

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Напомним, в апреле стало известно, что Уильямс-младшая ожидает рождения ребенка этой осенью, а на корт планирует вернуться в 2018 году. Американка завоевала 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.