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    Теннисистка Серена Уильямс родила дочь - СМИ

    (обновлено: )4
    По данным СМИ, Уильямс-младшая родила дочку весом чуть более трех килограммов в больнице в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
    Серена Уильямс
    si.com

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс впервые стала матерью, сообщает NY Daily News.

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    По информации источника, Уильямс в пятницу родила дочку весом чуть более трех килограммов в больнице в Уэст-Палм-Бич, Флорида.

    Как отмечается, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

    Серена Уильямс, instagram
    Серена Уильямс с возлюбленным

    Напомним, в апреле стало известно, что Уильямс-младшая ожидает рождения ребенка этой осенью, а на корт планирует вернуться в 2018 году. Американка завоевала 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

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