Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Многократная победительница турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс объявила о своей беременности, сообщает Sports Illustrated.

В конце декабря прошлого года 35-летняя спортсмена сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном.

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Серена Уильямс в четверг в одной из социальных сетей выложила фото с округлившимся животом и подписью "20 недель".

Американка последний раз играла в официальных турнирах в январе, победив в финале Открытого чемпионата Австралии свою старшую сестру Винус (6:4, 6:4). Со следующей недели Серена Уильямс вернется на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которую на данный момент занимает немка Ангелика Кербер.