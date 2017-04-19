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    Теннисистка Серена Уильямс ждет первенца

    (обновлено: )77
    Сообщается, что многократная победительница турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс находится на пятом месяце беременности.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Многократная победительница турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс объявила о своей беременности, сообщает Sports Illustrated.

    В конце декабря прошлого года 35-летняя спортсмена сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном.

    Серена Уильямс, instagram
    Серена Уильямс с возлюбленным

    Серена Уильямс в четверг в одной из социальных сетей выложила фото с округлившимся животом и подписью "20 недель".

    Американка последний раз играла в официальных турнирах в январе, победив в финале Открытого чемпионата Австралии свою старшую сестру Винус (6:4, 6:4). Со следующей недели Серена Уильямс вернется на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), которую на данный момент занимает немка Ангелика Кербер.

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