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    Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

    (обновлено: )2201
    Американка Серена Уильямс в финале турнира переиграла свою старшую сестру Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    REUTERS Eduardo Munoz

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Американская теннисистка Серена Уильямс в седьмой раз в карьере победила на Отрытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, информирует Р-Спорт.

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    35-летняя американка в финале турнира переиграла свою старшую сестру Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.

    Теперь Серена Уильямс вернется на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

    Она опередит немку Ангелику Кербер, которая завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в четвертом раунде и не смогла защитить звание победительницы турнира прошлого года.

    Напомним, ранее Серена Уильямс становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2003, 2005, 2007, 2009-2010 и 2015 годах.

    Всего для теннисистки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, включая 23 победы на турнирах Большого шлема.

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