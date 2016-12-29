Серена Уильямс объявила о своей помолвке

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном.

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Об этом событии 35-летняя американка сообщила в социальной сети Reddit, одним из основателей которой является Оганян. О дате свадьбы спортсменка не сообщила.

"Он произнес четыре слова, и я сказала "Да", — написала Уильямс и прикрепила картинку, на котором ее возлюбленный протягивает ей кольцо. В комментарии к сообщению Оганян написал: "и сделала меня самым счастливым человеком на свете".

Уильямс, являющаяся четырехкратной олимпийской чемпионкой, в настоящее время занимает второе место в рейтинге WTA.