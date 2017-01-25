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    Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

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    Сообщается, что Серена Уильямс в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте - 6:2, 6:3, сам поединок продолжался 1 час 15 минут.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Американская теннисистка вторая ракетка мира Серена Уильямс стала полуфиналисткой проходящего в Мельбурне первого турнира серии Большого шлема в сезоне Открытого чемпионата Австралии, сообщает Р-Спорт.

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    Вторая ракетка турнира в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

    В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна Лучич-Барони сломила сопротивление пятой ракетки турнира чешки Каролины Плишковой — 6:4, 3:6, 6:4. На корте соперницы провели 1 час 47 минут.

    В полуфинале Серена Уильямс и Лучич-Барони встретятся друг с другом.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина со своим напарником по Australian Open австралийцем Крисом Гуччионе вышли в четвертьфинал турнира.

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