Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Американская теннисистка вторая ракетка мира Серена Уильямс стала полуфиналисткой проходящего в Мельбурне первого турнира серии Большого шлема в сезоне Открытого чемпионата Австралии, сообщает Р-Спорт.

Вторая ракетка турнира в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна Лучич-Барони сломила сопротивление пятой ракетки турнира чешки Каролины Плишковой — 6:4, 3:6, 6:4. На корте соперницы провели 1 час 47 минут.

В полуфинале Серена Уильямс и Лучич-Барони встретятся друг с другом.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина со своим напарником по Australian Open австралийцем Крисом Гуччионе вышли в четвертьфинал турнира.